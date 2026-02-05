El lindo “problema” para Madelón

Fascendini o Ludueña: ¿quién debe jugar en Unión?

El Tribunal de Disciplina de la Afa le aplicó una fecha al defensor zurdo que fue expulsado en cancha de Lanús y su reemplazante, Ludueña, fue uno de los mejores frente a Gimnasia de Mendoza. Madelón decide.