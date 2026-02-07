Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de Unión ante Central Córdoba

Unión perdió 1 a 0 contra Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades, en un partido correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026.
El Tate y El Ferroviario se enfrentaron en el Estadio Madre de Ciudades. El resultado fue 1-0 a favor del local.
El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de ganar 4-0 en el 15 de Abril, contra GyE de Mendoza.
El partido se jugó desde las 21hs en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.