Unión, Nardoni, Verde y un Madre de Ciudades reacio e inexpugnable
Si bien surgieron diferencias, la venta de Nardoni, cuando se haga, significará un bálsamo para la tesorería rojiblanca. Verde jugará en el Baniyas de Emiratos Arabes. Una Santiago del Estero con clima agradable recibió a Unión, que juega en un estadio en el que nunca pudo ganar.
Una de las mejores noticias que recibió Unión en la semana fue la venta de Juan Nardoni por parte de Racing al Gremio. Más allá de que surgieron algunas diferencias que detuvieron la operación -aunque dicen que se solucionarán de inmediato-, Racing acordó con el equipo de Porto Alegre la venta en 8.000.000 de dólares por el 80 % del pase, más 2.000.000 por objetivos a futuro. De ese monto, a la Academia le quedarán cerca de 5.600.000 limpios por ser dueño del 70 % de la ficha, y a Unión, propietario del 30 % restante, le entrarán 2.400.000. Del 20 % que quedó para una futura venta, Racing conservará el 14 % y Unión el 6.
* * * * *
En cuanto a los derechos de formación, se calcula que Unión percibirá alrededor de 300.000 dólares. “La suma todavía no es clara, tenemos que esperar que se brinden los números finales”, señalaron los allegados a la comisión directiva. Por otro lado, el otro club que percibirá por los derechos de formación, es Santa Fe Fútbol Club, recordando que esta obligación de cobro que impone Fifa es para aquellos clubes formadores del futbolista entre los 12 y 21 años.
* * * * *
Santa Fe Fútbol también cobrará un porcentaje de lo que reciba Unión. Esto se debe al convenio firmado oportunamente entre las dos instituciones, recordándose que ya eso ocurrió en el momento en que se produjo la transferencia de Nardoni a Racing, que le dejó a Unión un ingreso neto de 4.750.000 dólares por el 70 por ciento.
* * * * *
Racing tuvo la chance de comprar ese 30 por ciento que le quedó a Unión. Fueron dos ventanas en las que debía pagar 750.000 dólares en cada una para adquirir un 15 por ciento. Es decir, si Racing optaba por ello, con 1,5 millones más se quedaba con el ciento por ciento del pase del jugador. No lo hizo a tiempo y cuando quiso negociar con Unión, el club se negó. Racing ya había puesto una cláusula de rescisión de 22 millones de euros para Nardoni y también había desechado una oferta de 11 millones del Nápoli de Italia. “Apostamos al valor de mercado del jugador”, dijo Spahn en esa oportunidad, en una entrevista concedida a El Litoral cuando Unión jugó con Cruzeiro, en Belo Horizonte, por la Copa Sudamericana el año pasado, ya con Madelón de entrenador.
* * * * *
También hubo noticias en las últimas horas con otro jugador surgido de las canteras de Unión. Se trata de Lionel Verde, el volante ofensivo que había sido cedido a préstamo al CSKA de Moscú, retornó en diciembre y ahora firmó para el Baniyas FC de Emiratos Arabes, un club que juega en la Liga de los Emiratos, que tiene apenas 44 años de vida y en el que alguna vez jugaron los ex Colón, Sebastián Prediger y Joaquín Larrivey, además de Denis Stracqualursi, en tanto que Gabriel Calderón (campeón mundial juvenil con Maradona en 1979), fue uno de sus entrenadores.
* * * * *
Un dato no menor para esta ciudad, generalmente muy calurosa en esta época del año. La temperatura estuvo muy agradable y no llegó a 30 grados durante todo el día. Hubo precipitaciones en la madrugada y el cielo permaneció nublado durante toda la estadía rojiblanca. El plantel viajó en avión y retorna en micro.
Unión, Nardoni, Verde y un Madre de Ciudades reacio e inexpugnable. Foto: El Litoral
* * * * *
Las últimas visitas de Unión a Santiago del Estero no fueron nada positivas: acumuló dos derrotas. Previamente, con el Gallego Méndez de entrenador, había derrotado a Central Córdoba por 1 a 0 con un golazo de Enzo Roldán desde afuera del área. Ese partido se jugó en la cancha del Ferroviario (no en el Madre de Ciudades) y fue el único triunfo de Unión en Primera División jugando como visitante. La particularidad es que a Central Córdoba lo dirigía Leonardo Madelón y era titular Mauro Pittón. También lo hizo Gamba en ese partido y Lucas Besozzi, uno de los jugadores que fueron apuntados en este mercado de pases pero que finalmente se quedó a jugar en Lanús. El único “sobreviviente” del equipo de Unión de esa noche, que aún permanece en el plantel, es Nicolás Paz.
* * * * *
Mateo Raschia, el arquero de Unión que actúa en reserva, firmó su primer contrato profesional este jueves. Es otro de los arqueros que proviene de las inferiores, en un puesto en el que Unión ha tenido varios chicos que fueron incluso jugadores de selección juvenil pero que no llegaron a afirmarse en el plantel profesional. En esta ocasión y más allá de que el año pasado se dio la llegada de Federico Gomes Gerth, que está próximo a cumplir 22 años, Unión apostó a juveniles en el puesto a excepción de Mansilla, que llegó para ser el titular en reemplazo de Tagliamonte y ante la salida de Durso, que no tuvo chances de atajar en Unión durante el medio año que estuvo en el plantel. Precisamente, Raschia fue el titular en el equipo de reserva de Unión que jugó ante Gimnasia en la apertura de su participación en el torneo Proyección, de la mano de Alejandro Trionfini.
Estadio Único Madre de Ciudades. Foto: El Litoral
* * * * *
A propósito de arqueros, Matías Mansilla es uno de los nombres en común entre Unión y Central Córdoba de Santiago. Entre los defensores, “Coto” Correa, “Pipo” Desvaux, Oscar Alfredo Leguizamón, Víctor Alfredo Bottaniz, Jonathan Galván, Matías Nani y Brian Blasi. Los mediocampistas en común son Martín Zapata, Gonzalo Saucedo, Mauro Pittón y Diego García, en tanto que los delanteros Nicolás Amerise, Diego Jara, Lucas Gamba y Claudio Riaño.
* * * * *
Pero, sin lugar a dudas, los nombres fuertes son los entrenadores en común que dirigieron en ambos clubes. Al de Leonardo Madelón hay que sumar a Leopoldo Jacinto Luque (lo hizo con el Lito Bottaniz como ayudante de campo), Alcides Merlo y Roberto Resquín, que fue entrenador de Unión en la década del 60.
* * * * *
“La imagen que dimos es la de un equipo endeble. Este no es el Unión que me gusta”, dijo Madelón luego de aquella derrota del año pasado en este mismo estadio, el Madre de Ciudades. El entrenador rojiblanco se fue disgustado aquella vez por la actuación del equipo, que cayó sin atenuantes ante la formación de Omar De Felippe, que atravesaba por un muy buen momento.
* * * * *
Estos viajes al interior son propicios para encontrarnos con santafesinos que viven en la zona y que no se quieren perder la oportunidad de ver en acción al equipo de sus amores. Es el caso de Santiago Jeanney, nieto del recordado Julio Alberto Jeanney, quien durante años trabajó en LT 10 y fue también funcionario provincial en los 60. Santiago se desempeña en el área de turismo de Tafí del Valle. “Quiero y me gustaría que haya una explosión de santafesinos”, dijo Jeanney cuando se encontró con El Litoral, contándonos de las bondades de ese hermoso paraíso que tiene nuestro país y que bien vale la pena conocer. Jeanney es un santafesino que se convierte en anfitrión de cualquier comprovinciano que desea visitar esa ciudad tucumana ubicada en el corazón de los valles calchaquíes. Antes de ir al estadio, estuvo en el hotel y llevó regalos a la delegación tatengue.