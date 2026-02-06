Apuntes desde Santiago del Estero

Unión, Nardoni, Verde y un Madre de Ciudades reacio e inexpugnable

Si bien surgieron diferencias, la venta de Nardoni, cuando se haga, significará un bálsamo para la tesorería rojiblanca. Verde jugará en el Baniyas de Emiratos Arabes. Una Santiago del Estero con clima agradable recibió a Unión, que juega en un estadio en el que nunca pudo ganar.