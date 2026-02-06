Surgieron diferencias en el contrato y está frenado el pase de Nardoni a Brasil
Cuando parecía que la transferencia del mediocampista al Gremio de Porto Alegre estaba sellada, las partes no llegaron a un acuerdo total y el futbolista sigue entrenando apartado del plantel de Racing. Hay optimismo en llegar a un acuerdo y que la venta se concrete en las próximas horas.
El pase de Juan Nardoni a Gremio no está cerrado y hay enojo con Racing. Esta es la realidad de este viernes en cuanto al mercado de pases y a la transferencia del volante. Cuando ya estaba todo arreglado de palabra, habrían surgido diferencias de último momento que frenaron la transferencia aunque, dicen, no pondrían en peligro el pase del mediocampista.
Tanto desde el entorno del jugador como desde Brasil aseguran que existe mucho malestar por algunas formas de la dirigencia académica. Según trascendió, en el cruce de papeles entre los clubes aparecieron diferencias inesperadas.
Nardoni entrena con Racing esperando una definición.
Gremio había aceptado de palabra todas las condiciones pedidas de Racing y a la hora de leer los papeles hubo alteraciones sensibles que no cayeron para nada bien en los de Porto Alegre, que ya habían aceptado, entre estos casos, los pagos y plazos establecidos.
El 15%, una traba
Además de esto, también se generó fastidio en el jugador y su entorno. Desde el club pretenden que el ex Unión termine donando el 15% de la transferencia que le corresponde, algo que hasta el momento no quiere aceptar como sí lo han hecho otros jugadores nacidos en el club.
Por el momento, todas las partes son optimistas en que la operación se terminará haciendo. Es lo que quieren todos. Gremio tiene mucho interés en el volante (también cerró a Leonel Pérez de Huracán), la Academia quiere la plata y Juani siente que ya cumplió un ciclo en la Academia.
De hecho, ya se había barajado la posibilidad de salir el año pasado, pero la participación en la Copa Libertadores había frenado en ese momento la chance de dejar el club. Pero la promesa estaba y sigue estando, aunque habrá que sobrellevar estos problemas de último momento que nadie esperaba.
En caso de que se concrete el pase, y según lo estipulado en los contratos de transferencia de Unión a Racing, al equipo tatengue le ingresarán ahora un total de 2 millones 400 mil dólares como parte del 80% que la academia transfiere al elenco brasilero.
A eso debe sumarse lo estipulado en FIFA por los derechos de formación del jugador, un beneficio que también debe recibir Santa Fe Fútbol Club. Para el tatengue, ese monto ascendería hasta los 300 mil dólares.
Posteriormente, Unión seguirá cobrando el 30% correspondientes a los bonos que se fijan en esta operación. Asimismo, cuando Gremio venda a Nardoni en un futuro, el 20% del valor de ese pase deberá ir a Racing y de ese monto otro 30% seguirá con destino a Santa Fe.
Unión cobrará 2.7 millones de dólares si se hace el pase a Gremio.
Vale recordar que tiempo atrás y en el mejor momento de su estadía en Avellaneda, el club blanquiceleste intentó comprar el porcentaje de la ficha que le quedaba a Unión en un monto que rondaba el millón y medio de dólares.
En ese entonces el presidente Spahn y su directiva tomaron la decisión de rechazar esa propuesta y apostar a conseguir un rédito mayor por la transferencia del jugador, cuestión que hoy termina redituando en, al menos, una ganancia superior al millón de dólares.