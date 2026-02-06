Unión espera cobrar 2.7 millones de dólares

Surgieron diferencias en el contrato y está frenado el pase de Nardoni a Brasil

Cuando parecía que la transferencia del mediocampista al Gremio de Porto Alegre estaba sellada, las partes no llegaron a un acuerdo total y el futbolista sigue entrenando apartado del plantel de Racing. Hay optimismo en llegar a un acuerdo y que la venta se concrete en las próximas horas.