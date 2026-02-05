El ex Unión viene de Juventud Las Piedras de Uruguay

Patronato sorprendió con la contratación de Franco Soldano

El equipo que conduce Darío Forestello anunció la llegada como refuerzo del delantero de 31 años con pasado en el tatengue y en Boca. Es la 12° cara nueva del "patrón" para la temporada 2026.