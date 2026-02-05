Patronato sorprendió con la contratación de Franco Soldano

Franco Soldano fue uno de los delanteros de Boca que más reconocimiento obtuvo por su entrega y sacrificio que por su eficacia frente al arco. En sus dos temporadas en el Xeneize convirtió apenas cinco goles, aunque se ganó el aplauso de La Bombonera por su aporte táctico y su incansable trabajo fuera del área.
Tras su salida del club, a mediados de 2021, el atacante pasó por Gimnasia y luego inició un recorrido por el exterior que incluyó experiencias en España, Chile y Uruguay, sin lograr continuidad ni regularidad goleadora. Ahora, con 31 años, apostará a un cambio de aire en el Ascenso.
El delantero acordó este jueves su incorporación a Patronato, que sumará un refuerzo de experiencia con el objetivo de pelear por el ascenso a Primera División. Soldano llegará como agente libre luego de su deslucido paso por Juventud de Las Piedras, donde disputó seis partidos y no convirtió goles.
Patronato oficializó la llegada de Soldano en redes sociales. Foto: Prensa Patronato.
En Uruguay también vistió la camiseta de Defensor Sporting, con un saldo similar: ocho encuentros sin gritos y una salida prematura. Para encontrar su último gol oficial hay que retroceder al 10 de noviembre de 2024, cuando jugaba en Unión La Calera.
En Boca, Soldano atravesó rachas prolongadas sin convertir, incluso una de más de diez meses, pero supo sostener su lugar entre los titulares gracias a su despliegue y al llamado "trabajo sucio", clave para el funcionamiento ofensivo del equipo.
Además de desempeñarse como centrodelantero, también jugó como volante por derecha, en un experimento de Gustavo Alfaro durante el Superclásico de la Superliga 2019/20, que terminó 0-0 en el Monumental.
Después de más de una década, Soldano regresará al fútbol argentino que lo vio crecer y destacarse en Unión de Sunchales, donde marcó 26 goles en 55 partidos, y en Unión, con un ascenso y 23 tantos en 98 encuentros. Ahora, Patronato lo espera para firmar contrato hasta diciembre y sumarse a la pretemporada antes del inicio de la Primera Nacional.
Con la llegada del delantero, el elenco de la costa entrerriana suma su décimo segunda incorporación en este mercado de pases y con miras a la temporada 2026 de la Primera Nacional.
A finales del 2025, la entidad rojinegra presentó a Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis y Hernán Rivero. Ya durante 2026 se sumaron Nahuel Genez, Facundo Heredia, Juan Salas, Renzo Reynaga, Brandon Cortés y Fernando Evangelista.
Franco Soldano convirtió goles claves en su paso por Unión.
Atlético Rafaela presenta plantel e indumentaria
Atlético de Rafaela continúa avanzando con paso firme en su preparación para el regreso a la Primera Nacional, y en ese contexto anunció oficialmente la presentación del plantel profesional y la nueva indumentaria que utilizará durante la temporada 2026.
El evento se desarrollará el martes 10 de febrero, desde las 20:00, en el estadio "Arq. Lucio Casarín", y marcará el inicio formal de una nueva etapa para la institución, bajo el lema "Una nueva ilusión comienza".
La jornada promete ser especial para socios, hinchas y simpatizantes, quienes podrán conocer de manera oficial a los futbolistas que representarán a la Crema en el próximo desafío deportivo, además de descubrir la vestimenta que acompañará al club en su retorno a una de las categorías más exigentes del fútbol argentino.
La presentación se llevará a cabo a pocos días del debut oficial en la Primera Nacional 2026, previsto para el viernes 13 de febrero a las 21:00, cuando Atlético reciba a Almagro en el estadio Monumental de barrio Alberdi, por la primera fecha de la Zona B.