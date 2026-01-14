Deudas y falta de respuestas: crece el malestar de futbolistas que dejaron Patronato
Mientras los refuerzos destacan el “orden” institucional, ex jugadores de Patronato reclaman meses adeudados, aguinaldo y alquileres. Sin respuestas oficiales, analizan elevar el reclamo a Futbolistas Argentinos Agremiados.
Los jugadores profesionales reclaman dinero de los últimos dos meses de 2025. Credito: Prensa Patronato
“Patronato es un club ordenado”, afirman todas las incorporaciones que han llegado a la entidad en el último mercado de pases, aunque son varios los futbolistas que se mostraron sorprendidos por el accionar que habría tenido la entidad para con ellos.
Integrantes del último plantel, cuyos vínculos finalizaron el pasado diciembre –varios fueron dados de alta al no entrar en los planes de Rubén Forestello o la directiva– reclaman una deuda de dos meses, aguinaldo y alquileres, según pudo confirmar El Litoral.
Situaciones particulares
La situación de cada uno es particular, algunos acusan una deuda de dos meses, a otros se les debe un solo mes, aunque también reclaman el aguinaldo.
Lo expresado a este medio es que desde el club de Villa Sarmiento no hay respuesta y lo último que supieron es que la entidad no había cobrado el dinero de un sponsor y que por ello no se giró el dinero reclamado.
Mientras se habla de orden, ex jugadores de Patronato reclaman meses adeudados
Por otra parte, afirman que no existen respuestas en la actualidad ante consultas, por lo que los involucrados estarían analizando acudir a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para arreglar el dinero que se adeuda, ya que sus contratos no fueron rescindidos pese a que no fueron tenidos en cuenta.
En algunos casos afirman que no hubo acuerdo para la rescisión, ya que desde la entidad pidieron resignar el mes de diciembre para finalizar el contrato, situación con la que varios no estuvieron de acuerdo o buscaron cobrar la mitad, aunque no existió flexibilidad de ninguna parte para el fin del contrato laboral.
Con este panorama, los futbolistas podrían unirse y elevar el reclamo correspondiente a la FAA para encontrar una solución a la problemática, más allá de que esperan algún llamado desde calle Grella 874.
Antecedente
Un episodio similar ocurrió a finales de 2024 y principios de 2025 con los futbolistas que dejaron de jugar en Patronato y que terminaron salvándose del descenso al Federal A, reclamaron deudas entre cuatro y tres meses, según diferentes casos particulares.
Frente al nuevo escenario, El Litoral consultó con varios de los implicados y confirmaron que el club cumplió con lo apalabrado y hubo acuerdo para saldar el dinero que se debía. Algunos no cobraron la totalidad de lo que reclamaron, aunque otros afirmaron que cobraron lo que se acordó.
Vale marcar que, en aquella oportunidad, el Rojinegro sí tomó la decisión de rescindir contratos frente al presente económico que atravesó el país, más allá de la problemática que con el tiempo tuvo una solución.
Mientras se habla de orden, ex jugadores de Patronato reclaman meses adeudados
En reiteradas oportunidades los directivos hablaron de una regularidad frente a los pocos ingresos en los meses de noviembre y diciembre sin competencia ¿Será esa la causante de la actual problemática? Mirador consultó con la entidad, aunque no hubo respuesta oficial.