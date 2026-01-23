Iván Juárez: “Queremos armar lo mejor y ser un equipo competitivo”

Tras la vuelta de Atlético Rafaela a la segunda categoría del fútbol argentino, el director técnico del equipo, Iván Juárez, realizó un balance del inicio de la pretemporada, los primeros partidos amistosos y la cercanía del comienzo del campeonato de la Primera Nacional, remarcando que el eje principal de este tramo inicial está puesto en la preparación física del plantel.
“Lo más importante de esta parte es la parte física”, explicó Juárez, y agregó que “a partir de la semana que viene ya empezar a trabajar más en lo táctico también”. En ese sentido, aclaró que si bien los conceptos futbolísticos ya están presentes, “no haciendo tanto el hincapié en eso, sino en la parte física”.
Atlético Rafaela prepara la vuelta a la Primera Nacional. Gentileza Atlético Rafaela.
Un equipo intenso y competitivo
El entrenador dejó en claro la identidad que busca para el equipo: “La idea que es lo que queremos, un equipo intenso, agresivo, que es doble constantemente para atacar y para defender”.
En esa línea, valoró el presente del grupo: “Contento por el grupo, a pesar de que faltan, la idea es sumar dos futbolistas más, así que contento por eso”.
Sobre la competencia interna, señaló que “esto es una constante evolución de cada uno” y remarcó que “obviamente que es una competencia que tendrá que tener como todo jugador de campo, como el arquero también”.
De cara al campeonato, Ivan sostuvo que “como todos los equipos, arrancar un año con la expectativa de un comienzo” y reconoció que Atlético “somos un equipo grande de la categoría, que tuvo un año jugando un torneo que no se merecía estar”. Sin embargo, destacó que “fue rápido” y que ahora el objetivo es “armar lo mejor y ser un equipo competitivo”.
Bajo esa lógica, destacó que no hay tiempo de descanso para la vuelta. “No tuvimos casi vacaciones, por una cuestión lógica, se terminó tarde, y tuvimos que armar todo rápido”. Aun así, valoró la respuesta del plantel: “El convencimiento de uno para que puedan venir los pibes ha sido muy bueno”.
Finalmente, dejó un mensaje para la gente: “Primero agradecerle por el apoyo que nos ha brindado y que me ha brindado siempre” y cerró con un compromiso claro: “Vamos a dejar lo mejor de cada uno para lograr el objetivo”.