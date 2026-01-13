Atlético Rafaela vuelve a competir en Primera con reserva e inferiores

Luego de 10 años, la reserva junto a las divisiones inferiores de Atlético de Rafaela volverán a disputar los campeonatos de la Liga Profesional. La institución dio a conocer la noticia a través de un comunicado de su equipo de prensa.
La institución dio a conocer la noticia a horas de su aniversario 119. Comenzó la venta de abonos para la Primera Nacional. Se busca un arquero para suplir la salida de Bilbao.
En la vispera del 119° aniversario de la crema,el presidente Francisco Paravano junto con el Consejo Directivo y la Subcomisión de Fútbol confirmaron lo que sin dudas representa una gran noticia para el crecimiento y desarrollo del fútbol de Atlético y de toda la región.
A partir de este año, la División Reserva y las Divisiones Inferiores pasarán a competir en el ámbito de la Liga Profesional de Fútbol, lo que sin dudas jerarquizará las estructuras de formación y competencia del club.
Después de casi 10 años, los juveniles de Atlético tendrán la posibilidad de medirse y desarrollarse ante los mejores del país, en lo que significa un gran esfuerzo para la institución y el grupo de trabajo.
"Esta decisión es el premio a la gestión dirigencial ante las máximas autoridades, ratificando el trabajo de jugadores, cuerpos técnicos, coordinadores y dirigentes, quienes durante cuatro temporadas consecutivas fueron líderes de la Tabla General de la Primera Nacional, con la proyección de jugadores al plantel profesional como principal premisa" señalaron desde la institución rafaelina.
El Consejo Directivo de Atlético de Rafaela informó que a partir de este martes 13 de enero están a la venta los abonos de plateas y palcos del Estadio Monumental para la temporada 2026 de la Primera Nacional. La comercialización se realizará en la secretaría administrativa "Julio Litvak" y estará destinada exclusivamente a socios de la institución.
Los abonos comprenderán los 18 partidos correspondientes a la Fase Regular del certamen, además de los encuentros extras que el equipo deba disputar a lo largo del año en el marco del torneo. Desde la entidad destacaron que se trata de una propuesta pensada para acompañar al equipo durante toda la competencia.
Los socios podrán abonar los abonos en hasta seis cuotas sin interés, a través del resumen mensual, mientras que quienes opten por el pago contado accederán a un descuento del 15 %. En el caso de los menores de entre 4 y 17 años, el valor del abono será del 50 % correspondiente a la ubicación elegida.
Los valores establecidos para la temporada 2026 son los siguientes: la Platea Baja Sur tendrá un costo de $80.400, la Platea Media Sur y la Platea Alta Sur $160.800 cada una, el Palco Sur $200.400, las Plateas Este y Oeste $120.000, la Platea Techada $180.000, el Palco Norte $240.000 y el Palco Vip $324.000. Todos estos montos pueden financiarse en seis cuotas sin interés.
Atlético de Rafaela continúa activo en el mercado de pases de cara a su regreso a la Primera Nacional y, tras confirmarse la no continuidad de Emanuel Bilbao, una de las prioridades pasa por reforzar el arco. La dirigencia trabaja en la contratación de un arquero que llegue para competir con Mayco Bergia, quien aparece como el principal candidato a ser titular en la próxima temporada.
En ese contexto, uno de los nombres apuntados es Federico Losas. El arquero, de 23 años, fue suplente en Platense durante 2025, donde sumó algunos partidos como titular y formó parte del plantel campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El pase de Losas pertenece a Chacarita Juniors y, tras finalizar su préstamo en el “Calamar”, regresó a la institución de San Martín. Sin embargo, la reciente incorporación del experimentado Enrique Bologna le redujo las posibilidades de continuidad, por lo que se analiza una nueva cesión.