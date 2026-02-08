Pensando en San Lorenzo...

Unión tendrá una baja confirmada: Valentín Fascendini se desgarró y no estará el viernes

Leonardo Madelón deberá apostar a una variante obligada, ya que el defensor sufrió una lesión muscular (desgarro) en el partido ante Central Córdoba. Por él ingresará Ludueña, pero no sería el único cambio.