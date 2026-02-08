Unión tendrá una baja confirmada: Valentín Fascendini se desgarró y no estará el viernes
Leonardo Madelón deberá apostar a una variante obligada, ya que el defensor sufrió una lesión muscular (desgarro) en el partido ante Central Córdoba. Por él ingresará Ludueña, pero no sería el único cambio.
Valentín Fascendini al lado de Mauro Pittón en el momento de los saludos protocolares antes del encuentro del viernes en Santiago del Estero.
Valentín Fascendini sufrió un desgarro y está descartado para el encuentro del viernes a las 22.15 ante San Lorenzo, el primero de los dos partidos como visitante que jugará Unión y en los que buscará recuperarse, sumar la mayor cantidad de puntos y reubicarse en la tabla de posiciones de su zona.
Fascendini se lesionó un par de minutos antes de la jugada en la que Grella comete una falta sobre un costado y llega el centro “bombeado” al segundo palo y la aparición de Michael Santos para meter el cabezazo que le dio la victoria a Central Córdoba.
El rendimiento del equipo fue flojo y así lo reconoció Madelón luego del partido, cuando dijo que “a mi gente no le voy a mentir: este no es el Unión que yo quiero”, dijo el entrenador, que al margen del cambio de Juan Pablo Ludueña por el lesionado Fascendini, también podría incluir algún retoque en defensa y la mitad de la cancha.
Juan Pablo Ludueña jugó un buen partido ante Gimnasia de Mendoza y ahora tendrá que reemplazar al lesionado Fascendini. Foto: Manuel Fabatía
El plantel retomó el trabajo este domingo y seguramente entre martes y miércoles se realizarán las prácticas más intensas, aunque ya Madelón tiene una idea de lo que hará el viernes para volver a la victoria ante un rival muy duro como es el equipo de Ayude.
A la inversa de lo que pasó en la fecha pasada
A propósito del técnico de San Lorenzo, luego de la práctica de este martes pasado, Damián Ayude firmó la mejora y extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Lo hizo en el Palco Oficial del Bidegain, junto con el presidente Sergio Costantino y el secretario Martín Saiz.
El entrenador recorre su tercer año en San Lorenzo. Arribó promediando 2024 para dirigir a la Reserva y logró dos subcampeonatos. Después, con la partida de Miguel Angel Russo, fue designado como técnico del plantel profesional de Primera División y armó un equipo que siempre contagió e identificó al hincha, dándoles lugar a los jugadores surgidos de las Divisiones Inferiores.
Se dará, en esta oportunidad, la situación a la inversa del último partido ante Central Córdoba: Unión tendrá dos días más de recuperación que su rival, pues el compromiso de este fecha para San Lorenzo es este domingo.