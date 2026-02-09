Unión: un mal arranque en cancha con Papá Noel llegando en febrero
Muchos consideraban que el arranque del Tate mostraba un fixure “accesible” para el equipo de Leo Madelón pero en campo no fue así. En el otro campeonato que juega el Tate, el económico, llovió dinero salvador.
Apenas el 33.33 por ciento. Foto: Juan Manuel Foglia
Cuando se “sorteó” el fútbol argentino de este primer semestre 2026, se conocieron las zonas y los primeros rivales, muchos pensaban a priori por el lado de López y Planes que el equipo de Leonardo Carol Madelón tenía un “fixture” accesible y generoso.
Con 4 de 12: se esperaba algo más
Sin dudas, con el 33.33 por ciento de puntos sumados, los resultados marcaron otra cosa. Afuera de la cancha, con “el otro campeonato” que juega el Tate, llovió milagro.
Nadie puede dudar, más allá que todavía el club no elevó números oficiales, la sensación de llegada demorada de Papá Noel con regalos en el mes de febrero, gracias a la famosa venta siempre esperada de esos jugadores (Zenón, Esquivel, Nardoni, Machuca) por los cuales el club hizo reserva de una parte de los derechos económicos.
En el caso de Juan Ignacio Nardoni, que estará llegando esta noche a Brasil, finalmente se destrabaron las diferencias finales y será refuerzo del Gremio. “El principal problema, finalmente, no terminó siendo el 15% del jugador si no algunas diferencias de último momento con el club brasileño, que terminó por causar malestar y poner el pase en riesgo.
Por lo que pudo averiguar este portal, la dirigencia cambió sobre la marcha algunas cuestiones que generaron mucho malestar en su par brasileño”, explica el sitio partidario Racing de Alma.
Todos esperaban más. Foto: Archivo
"Habían arreglado todo de palabra y cuando cruzaron los papeles había diferencias por todos lados". Todo esto, de todas formas, fue solucionado en las últimas horas. Por su parte, el jugador terminó donando una parte del 15% como buen gesto para llegar a una solución pacífica.
Ahora, con el sistema Comet activado, Unión podrá hacer los cálculos “reales”, dependiendo de la forma de pago que estipuló Gremio de Porto Alegre con Racing de Avellaneda.
"Papá Noel Nardoni". Foto: Archivo
.1) El 30 por ciento de los 8 millones de dólares: es un ingreso de 2.4 “palitos” de la moneda americana
. 2) Unión tiene otro derecho y es el de formación que contempla la FIFA. Los derechos de formación de FIFA en transferencias internacionales se calculan basándose en la categoría del nuevo club y los años que el jugador estuvo en el club formador entre los 12 y 21 años, aplicándose al primer registro profesional o transferencias hasta los 23 años.
¡Nardoni ahora suma 2.750.000 dólares!
La Cámara de Compensación de la FIFA automatiza este proceso: se abona al registrarse por primera vez como profesional o en transferencias internacionales antes del final de la temporada en que el jugador cumple 23 años.
Como Nardoni cumple los 23 años el 14 de julio de 2026, se utiliza una tabla de costos de formación por categorías (1 a 4) que la FIFA publica periódicamente. Juani llegó en 2015: al cumplir 13, 14 y 15 años aplicó 0.25 por temporada; de los 16 años hasta los 21 inclusive, se computa el 0.50 por año. Por este rubro, aproximadamente, Unión recibirá 350.000 dólares más.
Cuando Juan Ignacio Nardoni llegó al Tate lo hizo proveniente desde Santa Fe Fútbol con un listado extenso de casi 20 “promesas”. En abril de 2015, cuando Unión recibe ese grupo, se comprometió a reconocerle por convenio privado el 20 por ciento al club de la Liga por cada transferencia. Es decir, que ahora el Tate deberá acordar el monto y la forma del pago.
Sin dudas, lo de Nardoni es algo así como Papá Noel en el mes de febrero. Al tremendo “negocio” que significaron sus ventas (la de Unión a Racing y la de Racing a Gremio), hay que agregar dos asteriscos positivos más.
Por un lado, La Academia sigue reteniendo un 20 por ciento y el Tate un 30 de ese 20 para transferencia futura. Por el otro, se incluye un sistema de bonos por rendimiento deportivo a un costo de 2.000.000 de dólares.
Sigue aplicando lo mismo: el Tate deberá percibir, si se activan los bonos, el 30 por ciento de esos “dos palitos verdes”.
Por lo que pudo averiguar El Litoral, en la misma sintonía de la info que tienen en Unión, esos “famosos bonos” son alcanzables por Juan Ignacio Nardoni en el corto tiempo con un rendimiento deportivo normal. Por lo tanto, con estos números, casi un milagro impensado en el verano tatengue.
Volviendo a lo deportivo, ahora asoman dos juegos de local en el 15 de Abril: primero San Lorenzo, un grande que llega golpeado porque perdió el clásico con Huracán; después Aldosivi de Mar del Plata en López y Planes.
El primero de los cruces, con el “Santo de Boedo”, será este viernes 13 desde las 22.15 y el llamado Interzonal con Aldosivi de Mar del Plata el domingo 22 a las 21. Serán seis puntos determinantes para que el equipo de Leo se pueda fortalecer en su casa y con su gente, porque por lo visto afuera el paso de visitante viene cambiado por ahora.