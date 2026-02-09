Pocos puntos pero mucho dinero del cielo

Unión: un mal arranque en cancha con Papá Noel llegando en febrero

Muchos consideraban que el arranque del Tate mostraba un fixure “accesible” para el equipo de Leo Madelón pero en campo no fue así. En el otro campeonato que juega el Tate, el económico, llovió dinero salvador.