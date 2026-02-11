Unión está “obligado” pero San Lorenzo llega “apretado”
La AFA designó a Ariel Penel para el cruce entre el Tate y un golpeado Ciclón después de perder el clásico del barrio. Madelón mete dos cambios respecto a Santiago del Estero: uno obligado y otro táctico.
Mientras Unión, después de sumar dos derrotas como visitante (Lanús y Central Córdoba) en este campeonato, llega obligado a ganar ante su gente para el partido de este viernes a las 22.15 en el 15 de Abril, el clima en San Lorenzo de Almagro, rival de turno, está “pesado” por donde se lo mire después de perder el derby.
La AFA, por su lado, confirmó autoridades: árbitro Ariel Penel; asistente 1: Maximiliano Del Yesso; Asistente 2: Iván Núñez; Cuarto árbitro: José Díaz; VAR: Hernán Mastrángelo y AVAR: Mariana De Almeida.
Madelón acomoda la defensa
En el campamento tatengue, Leo prepara dos retoques. Por un lado, el cambio obligado de Juan Pablo Ludueña en reemplazo del desgarrado Valentín Fascendini en la cueva para defender. Por el otro, la decisión de mandar a Mateo Del Blanco a su posición más habitual (o sea de “3” para marcar punta izquierda), darle descanso a Bruno Pitton y devolverle la titularidad a Franco Fragapane.
Mateo de "3". Foto: Juan Manuel Foglia
En cuanto al rival de turno y con todas las intenciones de dejar el mazazo de la derrota ante Huracán atrás, San Lorenzo sigue los entrenamientos sin demasiadas novedades y con una mala noticia que perdura, dado que Jhohan Romaña sigue diferenciado.
Así, la evolución del colombiano será clave en la semana para ver si llega en condiciones al duelo ante Unión el próximo viernes. De todos modos, a esta altura, Romaña está descartado
Después de lo que fue la visita del presidente, Sergio Constantino, en el entrenamiento matutino del lunes, el plantel del Ciclón continuó con la preparación de cara al partido ante el Tatengue, el viernes próximo, en Santa Fe.
Allí, Romaña todavía no pudo trabajar a la par de sus compañeros, fruto de la lesión que sufrió a finales de enero, en el encuentro ante Central Córdoba.
Romaña out. Foto: Archivo
El rival, sin Romaña y clima pesado
En ese triunfo por 1-0, el defensor colombiano sintió un pinchazo en la zona del bíceps femoral izquierdo, algo que luego fue confirmado por el club como una distensión que lo marginó del clásico ante Huracán. Así, en la derrota ante el Globo, fue Ezequiel Herrera quien se movió hacia el centro de la defensa, mientras que Fabricio López se ubicó por el lateral derecho.
Lo cierto es que, si bien es temprano para que Damián Ayude comience a mostrar sus cartas para el partido ante Unión, la derrota ante Huracán caló hondo en los jugadores, sobre todo después de la visita de la dirigencia.
En ese careo, el presidente dejó en claro que la actuación ante el clásico rival dejó mucho que desear. Así, en medio de un ánimo caldeado a nivel institucional, el Ciclón deberá sumar de a tres el viernes para, al menos, tener oxígeno desde lo deportivo.
A propósito, el presidente Sergio Costantino habló con la prensa y calificó la caída en Parque Patricios como "muy dura y dolorosa". Y relató: "Hay que estar con mucha templanza, trabajando, con el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y los socios".
"Fue una charla más allá de la preocupación para ver cómo se empiezan a mejorar las cosas, no solamente con el plantel sino también con el director técnico", contó Costantino.
Sobre el cierre, el mandamás terminó reconociendo un último tirito en el mercado de pases: "Estamos en un punto y aparte y viendo si se puede remontar algo. ¿Hay algo? Sí, vamos a ver". Y cuando le consultaron si era por un 9, respondió de salida: "Sí, gracias".