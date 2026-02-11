De cara al viernes en el 15 de Abril

Unión está “obligado” pero San Lorenzo llega “apretado”

La AFA designó a Ariel Penel para el cruce entre el Tate y un golpeado Ciclón después de perder el clásico del barrio. Madelón mete dos cambios respecto a Santiago del Estero: uno obligado y otro táctico.