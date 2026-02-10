#HOY:

La reserva de Unión se durmió en el final y empató con Aldosivi en La Tatenguita

El equipo de Alejandro Trionfini lo ganaba 2 a 0 con goles de Benjamín Pérez y Agustín Benavidez. En los últimos 5 minutos y con un hombre menos, el tiburón reaccionó y lo igualó con doblete de Augusto Fernández. El lunes visitará a Argentinos Juniors.

Los 11 de Trionfini en el partido con Aldosivi. Foto: Prensa Unión.Los 11 de Trionfini en el partido con Aldosivi. Foto: Prensa Unión.
En la tarde de este martes, el equipo de reserva de Unión de Santa Fe disputó su compromiso correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol.

En cotejo válido por la Zona A, la formación rojiblanca hacía su estreno en condición de local en el Predio La Tatenguita recibiendo a Aldosivi de Mar del Plata y con el objetivo de comenzar a sumar dejando atrás la derrota en el debut ante Gimnasia en La Plata.

Benjamín Pérez fue el autor del 1 a 0 tatengue. Foto: Prensa Unión.Benjamín Pérez fue el autor del 1 a 0 tatengue. Foto: Prensa Unión.

Con una sólida actuación colectiva y rendimientos individuales destacados durante 85 minutos, el equipo que desde esta temporada dirige Alejandro Trionfini había construido lo que parecía una victoria justa y merecida, aunque las distracciones en la recta final del encuentro le costaron demasiado caro y lo dejaron casi con las manos vacías.

Se le escapó en el descuento

En una de las últimas acciones del primer tiempo, Unión había conseguido la ventaja mediante la aparición del talentoso volante ofensivo Benjamín Pérez, mientras que a los 40 de la segunda mitad y con gol de Agustín Benavídez parecía sentenciar el pleito ante un Aldosivi que desde los 2 minutos del complemento jugaba con un hombre menos por la expulsión del mediocampista Octavio Domecq.

Con una impensada reacción cuando la historia parecía sentenciada, el equipo dirigido por Facundo Oreja encontró rápidamente a los 42 gracias a la definición del ingresado Augusto Fernández.

En tiempo de descuento y luego de que el árbitro adicionara 7 minutos, nuevamente el número 22 del tiburón apareció en el área tatengue para dejar sin opciones al arquero Raschia y poner el empate en dos que desató el delirio de toda la delegación que llegó desde Mar del Plata.

El 2 a 2 del final dejó una gran desazón en los jóvenes jugadores de Unión que vieron como se le escapó de entre las manos la primera alegría de esta nueva temporada en el certamen de reserva. El próximo lunes 16 y desde las 17, los dirigidos por Alejandro Trionfini tendrán revancha e irán por su primer triunfo del 2026 cuando visiten al siempre peligroso Argentinos Juniors.

Formaciones

Unión: Mateo Raschia; Francisco Barinaga, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Santino Vera y Lucas Cacciabue; Benjamín Pérez, Ignacio Pedano y Leonel Flores; y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.

Aldosivi: Kevin Báez; Santino Campione, Simón Sammarone, Federico Laurelli y Thiago Torres; Bautista Biondi, David Juárez y Octavio Domecq; Milton Camacho, Branco Ripoll y Alexis Devesa. DT: Facundo Oreja.

Agustín Benavídez había puesto el 2 a 0 de Unión. Foto: Prensa Unión.Agustín Benavídez había puesto el 2 a 0 de Unión. Foto: Prensa Unión.
