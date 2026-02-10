Copa Proyección

La reserva de Unión se durmió en el final y empató con Aldosivi en La Tatenguita

El equipo de Alejandro Trionfini lo ganaba 2 a 0 con goles de Benjamín Pérez y Agustín Benavidez. En los últimos 5 minutos y con un hombre menos, el tiburón reaccionó y lo igualó con doblete de Augusto Fernández. El lunes visitará a Argentinos Juniors.