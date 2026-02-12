El Unión irregular de Madelón ante
el San Lorenzo presionado de Ayude
Los dos vienen de perder y necesitan recuperarse en el choque que comenzará a las 22.15. En principio, Ludueña por Fascendini será el único cambio en el Tate. En la semana probó también con Fragapane por Bruno Pittón.
Rafael Profini con la pelota y Juan Pablo Ludueña a su lado, en el entrenamiento de esta semana en Casa Unión.
Unión dejó dos cosas bien en claro el año pasado: 1) que la exigencia quedó alta por el segundo puesto en la fase clasificatoria del último Clausura; 2) que esa expectativa con la que fue a jugar la ronda final y perdió en el primer partido – como local – ante Gimnasia, no se vio correspondida, convirtiéndose en una desilusión. Por esto vinieron las consecuencias. La primera se vio la noche del debut ante Platense, cuando el 0 a 0 final tuvo una despedida en silencio de la gente que colmó el 15 de Abril. Y la segunda, que a nadie conforma esta sumatoria de puntos (4 sobre 12) y una producción futbolística con altibajos que ha tenido el equipo en los primeros partidos.
El torneo recién empieza, pero es cortito. Son apenas 16 partidos y Unión tiene la obligación de estar entre los ocho, porque eso fue lo que consiguió el año pasado y porque la gente exige con legítimo derecho que el equipo adquiera protagonismo y busque un salto de calidad.
El mercado fue casi nulo, porque de los que llegaron, solo está jugando Mansilla. Todavía no se vio en acción a Menossi y a Cuello, por lo que no se pueden sacar conclusiones definitivas. Pero la base se mantuvo y nadie puede ignorar que el nivel de conocimiento y de ensamble, ya debería haberse logrado.
Leo Madelón y una semana en la que estuvo probando y reacomodando un equipo que gustó y goleó ante Gimnasia de Mendoza pero que desentonó en Santiago.
El equipo apareció en el partido con Gimnasia de Mendoza, pero desapareció con los santiagueños de Central Córdoba. Y eso es lo que preocupa, porque Unión dejó de ser el equipo de las buenas cosechas de visitante del año pasado. Al menos en este inicio con marcada irregularidad.
¿Qué fue lo que analizó Madelón del viernes pasado?, como primera medida, que al equipo le faltó claridad y profundidad en los últimos 30 metros de la cancha. Eso mismo también le pasó en la primera media hora con Lanús, que fue muy buena pero en la que al equipo le faltó esa agresividad frente al arco rival, algo que tuvo – y con creces – ante los mendocinos. Por eso lo de la irregularidad.
Del Blanco: ¿volante o defensor?
¿Y Del Blanco? No está en duda su titularidad (de ninguna manera). Pero tuvo un mal partido y no creo que haya sido como producto de la posición, porque la función de volante la conoce sobradamente y porque tanto ante Lanús como con Gimnasia de Mendoza, el tándem con Bruno Pittón funcionó bien.
Pasó que en Santiago del Estero se encontró con un muy buen marcador (Moyano), que lo anuló. No pudo superarlo nunca. Y por eso, en un momento del partido, Madelón lo mandó por derecha para ver si algo podía cambiar. Y la realidad es que salvo en los primeros cinco minutos del segundo tiempo, todo siguió igual.
El técnico manejó como alternativa, para este partido con San Lorenzo, devolverle la posición de lateral por izquierda para que arranque de más atrás (creándole más obligaciones defensivas también), pero no encuentra a alguien que responda en la zona de volantes. Probó con Fragapane, que sería el ideal en el caso de que vuelva a tener un buen nivel, pero parece que no lo convenció. Por eso, insistiría con la dupla Bruno Pittón-Del Blanco para que sigan jugando por el costado izquierdo y que el único cambio sea el obligado de Ludueña por el desgarrado Fascendini.
Hay confianza plena del técnico hacia el esquema y también sus intérpretes. La gente pide más minutos para Diego Díaz (posiblemente los tenga), pero no cree Madelón que esté para ser titular porque quizás vea en Tarragona y Estigarribia (los que más juegan), un trabajo colectivo que el chaqueño no está en condiciones, aún, de realizar.
En la generación de juego y en lograr más profundidad en los últimos metros, radican las preocupaciones de un técnico que no encuentra respuestas adecuadas en algunos jugadores (Fragapane, Palavecino, Solari) o que espera que otros (Menossi, Cuello) estén aptos par “tirarlos” a la cancha y se conviertan en una opción. Porque allí, en el mediocampo por ejemplo, Madelón no tiene a un Ludueña que lo “haga dudar”, como ocurrió cuando Fascendini fue sancionado y estuvo en condiciones de volver al equipo.
Bruno Pittón seguiría como titular en el costado izquierdo de la defensa, en el choque de este viernes ante San Lorenzo.
El equipo que pensó Madelón – y lo entrenó en la semana – fue con Fragapane al medio y con la salida de Bruno Pittón. El que jugaría ante San Lorenzo, sería con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Bruno Pittón; Palacios, Profini, Mauro Pittón y Del Blanco; Estigarribia y Tarragona.
San Lorenzo llega al 15 de Abril con el fuerte peso de haber perdido el clásico ante Huracán. Sumergido en problemas institucionales (hay un presidente provisorio y elecciones este año), luego del “affaire Moretti”, más un balance aprobado hace algunos días con fuertes cuestionamientos, diez años sin títulos y toda la presión para un Damián Ayude al que la dirigencia le extendió el contrato hasta diciembre de este año.