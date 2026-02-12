Viernes de “trasnoche” en la avenida

El Unión irregular de Madelón ante el San Lorenzo presionado de Ayude

Los dos vienen de perder y necesitan recuperarse en el choque que comenzará a las 22.15. En principio, Ludueña por Fascendini será el único cambio en el Tate. En la semana probó también con Fragapane por Bruno Pittón.