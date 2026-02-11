Ayude juega al misterio y no da indicios de los 11 para visitar a Unión

San Lorenzo deberá pasar página rápidamente tras caer 1-0 en el clásico ante Huracán en el Torneo Apertura y tendrá que enfocarse en la difícil tarea de visitar a Unión en Santa Fe este viernes y con el arbitraje de Ariel Penel.
Luego de la derrota en el clásico ante Huracán, el Ciclón busca reponerse rápidamente y enfocarse en el duelo ante el Tatengue este viernes por la noche. El DT todavía no paró un equipo pero promete tener variantes respecto al último partido.
En ese sentido el entrenador, Damián Ayude, aún no paró un equipo definitivo pensando en el enfrentamiento del viernes por la noche, pero asoman posibles cambios de nombres basados en los trabajos reducidos de las prácticas matutinas.
El esquema se mantendría prácticamente igual, aunque desde el cuerpo técnico evalúan la posibilidad de que Gregorio Rodríguez vaya de titular en lugar de Facundo Gulli. El ex-Instituto tuvo un buen ingreso ante Central Córdoba hace dos semanas y aporta velocidad en el frente de ataque.
Las otras variantes podrían darse en la defensa. La idea es que Ezequiel Herrera regrese a su puesto natural de lateral por derecha con la idea de poner a un central, que podría ser Franco Lorenzon o la chance de que Guzmán Corujo realice su debut con la camiseta azulgrana.
Por otro lado, Teo Rodríguez Pagano podría perder su lugar y dejárselo a Mathías De Ritis, otra de las nuevas incorporaciones del Cuervo.
De esta manera, el plantel se prepara para hacer entrenamientos tácticos mañana por la tarde y luego, viajarán hasta Santa Fe, con la idea de sumar puntos y afianzarse en la zona de clasificación para la siguiente instancia.
San Lorenzo apuesta por una rápida reconstrucción tras la derrota en el clásico con Huracán y este martes fue noticia la visita al plantel del presidente Sergio Costantino para una charla a cara de perro que incluyó al cuerpo técnico.
A la salida, el dirigente dialogó con la prensa y calificó la caída en Parque Patricios como "muy dura y dolorosa". Y relató: "Hay que estar con mucha templanza, trabajando, con el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y los socios".
"Fue una charla más allá de la preocupación para ver cómo se empiezan a mejorar las cosas, no solamente con el plantel sino también con el director técnico", contó Costantino.
Sobre el cierre, el mandamás terminó reconociendo un último objetivo en el mercado de pases: "Estamos en un punto y aparte y viendo si se puede remontar algo. ¿Hay algo? Sí, vamos a ver". Y cuando le consultaron si era por un 9, respondió de salida: "Sí, gracias".
El Azulgrana puede incorporar futbolistas hasta marzo ya que las transferencias de Elías Báez (vendido a Atlanta United) y Jeremías James (Magallanes de Chile) se realizaron tras el cierre del libro de pases local, el 27 de enero.