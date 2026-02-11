San Lorenzo viene el viernes al 15 de Abril

Ayude juega al misterio y no da indicios de los 11 para visitar a Unión

Luego de la derrota en el clásico ante Huracán, el Ciclón busca reponerse rápidamente y enfocarse en el duelo ante el Tatengue este viernes por la noche. El DT todavía no paró un equipo pero promete tener variantes respecto al último partido.