El viernes visita el 15 de Abril

Tras la derrota en el clásico, el presidente de San Lorenzo visitó al plantel en el entrenamiento

Horas después de la caída en el Ducó, y en el inicio de la semana previa al choque con Unión, Sergio Constantino presenció la práctica del equipo de Ayude y conversó con el cuerpo técnico y los jugadores. El ciclón suma 6 puntos en los primeros 4 partidos.