Tras la derrota en el clásico, el presidente de San Lorenzo visitó al plantel en el entrenamiento
Horas después de la caída en el Ducó, y en el inicio de la semana previa al choque con Unión, Sergio Constantino presenció la práctica del equipo de Ayude y conversó con el cuerpo técnico y los jugadores. El ciclón suma 6 puntos en los primeros 4 partidos.
El plantel de San Lorenzo se entrenó este lunes por la mañana en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro con la presencia de Sergio Constantino. El presidente de la institución visitó y conversó con el plantel luego de la caída frente a Huracán por 1-0 en Parque Patricios.
Si bien este tipo de visitas es habitual por parte del máximo mandatario del club, lo cierto es que la actuación en el clásico dejó mucho malestar en la dirigencia. Por eso en particular se hizo presente en esta oportunidad en la Ciudad Deportiva, donde conversó con Damián Ayude y con los jugadores.
Los 11 del ciclón que iniciaron el partido de ayer en el Ducó.
Más allá de las obligaciones deportivas, en San Lorenzo se vive un clima bastante particular en lo político debido a las elecciones que se llevarán a cabo el 30 de mayo. Es por esto que cada movimiento, ya sea provocado por un resultado futbolístico como dirigencial, cree que puede afectar a futuro.
En lo que va del campeonato, San Lorenzo ganó dos partidos (Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero) y cayó en los dos restantes (Lanús y Huracán). El próximo compromiso del equipo que dirige Ayude será frente a Unión, en Santa Fe, el viernes a las 22.15 y por la quinta fecha de la Liga Profesional.
El equipo azulgrana llega al cruce con el Tatengue tras una dolorosa derrota 1-0 ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, un resultado que dejó secuelas futbolísticas y anímicas.
Luego del clásico, el entrenador Damián Ayude fue contundente al analizar el momento de su equipo y dejó una frase que resuena en la previa del partido ante Unión: “Me preocupa no ganar, perder un clásico me duele y me molesta”. El DT reconoció el malestar por el presente y remarcó que el objetivo siempre es competir para quedarse con los tres puntos, algo que San Lorenzo aún no logra consolidar.
Ayude se mostró dolido tras la caída en el clásico.
En su lectura del encuentro, Ayude valoró el planteo del Globo, pero también apuntó a errores propios que terminaron siendo determinantes. “Huracán es un equipo muy físico, muy fuerte en ese aspecto. Predispone el duelo constante y se sintió. El gol es una distracción, una distracción de un lateral que no puede suceder”, explicó, marcando falencias de concentración que Unión tendrá que aprovechar.
El técnico también describió el desarrollo del clásico como un partido friccionado y con poco vuelo futbolístico, una característica que el Tatengue conoce bien y que suele incomodar a San Lorenzo. “El partido, más allá del gol, fue muy friccionado, feo para mirar”, agregó Ayude, dejando en claro que su equipo no logró imponer condiciones.
Por último, el entrenador aclaró el cruce que mantuvo con el árbitro Yael Falcón Pérez tras el final del encuentro, una situación que generó ruido en el cierre del clásico. “Lo fui a saludar como cuando termina cualquier partido. Cuando uno pierde hay dolor y se reclaman fallos, pero nada raro”, explicó, intentando bajar el tono de la polémica.
Tras la dura caída en Santiago del Estero, Unión y San Lorenzo animarán el viernes un duelo de equipos necesitados y con deseos de recuperación tras un inicio de campeonato irregular tanto en rendimientos como en resultados.
Vale recordar que para el compromiso contra los cuervos, Madelón no podrá contar con el defensor Valentín Fascendini, quien quedó descartado tras sufrir un desgarro en el partido del viernes pasado en el Madre de Ciudades. Su lugar será ocupado nuevamente por Juan Pablo Ludueña, de buen rendimiento en el choque con Gimnasia de Mendoza por la tercera fecha.
En cuanto al resto del equipo, el técnico tatengue tiene varias dudas planteadas en todas las líneas, con el lateral izquierdo, la zona de volantes e incluso la ofensiva con jugadores en la mira por el bajo rendimiento ante Central Córdoba. Unión entrenará este miércoles y Leo comenzará a definir su 11 para buscar la recuperación ante su ex equipo.