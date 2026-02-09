Huracán le ganó 1-0 a San Lorenzo en el Ducó

San Lorenzo y Huracán igualaron 0-0 en el cierre del primer tiempo del encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.
El clásico se disputó con mucha intensidad y pierna fuerte, pero con escasas situaciones claras frente a los arcos. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y el equilibrio en la mitad de la cancha, lo que derivó en un trámite trabado y con constantes interrupciones.
El “Ciclón” intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión del balón y algunos avances por las bandas, aunque le costó profundidad en los últimos metros y no logró inquietar con claridad al arquero rival. Huracán, por su parte, apostó a un planteo más replegado y a salir rápido de contra, sin éxito en la definición.
Las llegadas más peligrosas se dieron a cuentagotas y, en general, fueron aproximaciones que se diluyeron antes de transformarse en situaciones netas de gol. La falta de precisión y la firme respuesta de las defensas marcaron el desarrollo de los primeros 45 minutos.
De esta manera, el clásico se fue al descanso sin goles y con la sensación de que el partido aún está abierto.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Héctor Paletta
El 11 inicial de Huracán: Galíndez; Vera, Pereyra, Carrizo, C. Ibáñez, Ojeda, Gil, Martínez, Waller, Cortés y Caicedo. D.T: Diego Martínez.
El 11 inicial de San Lorenzo: Gill; López, Herrera, Hernández, Rodríguez, Perruzzi, Gulli, Tripichio, Abrego y Cerutti, A. Cuello. D.T: Damian Ayude.
En desarrollo...