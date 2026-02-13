Llegó algo por Maizon y Unión tiene un cupo más para refuerzo

Mientras el 2025 se cerró en Unión pensando en tres jugadores con chances de salida (Vargas, Fascendini y Del Blanco), los dirigentes reconocen que "lo único que llegó fue un sondeo por Maizon Rodríguez, que fue rápidamente desactivado" desde el club en la misma sintonía con la representación del defensor.
El Botafogo de Brasil manifestó interés en el cuevero charrúa, pero la idea es "consolidarlo en el fútbol argentino con la camiseta de Unión y luego ver la chance de Europa".
En su momento, Unión jugó fuerte por Maizon Rodríguez para reemplazar a Franco Pardo: 850.000 dólares por el cincuenta por ciento de la ficha y sociedad con Juventud Las Piedras, el equipo que ahora dirige el "Gallego" Méndez.
La empresa de Adrián Trocche, viejo conocido de Luis Spahn a la hora de buscar jugadores del otro lado del Río de La Plata, es quien asesora a un rendidor Maizon Rodríguez.
Maizon Rodríguez fue una apuesta fuere de Unión para reemplazar a Franco Pardo.
Hablando del mercado, cerrado de manera global para casi todos, tiene una ventana excepcional y el Tate dispone de una bala, con plazo hasta el 10 de marzo. Para usar esa ventaja, Unión debió transferir, en forma definitiva o a préstamo, a un jugador propio al exterior.
El caso aplica para Enzo Rubio, el ex lateral de River que jugó en Reserva y fue cedido al Delfín de Ecuador por una temporada completa durante 2026. "Tenía que estar jugando en Unión, ya sea en Reserva o en Primera con un porcentaje de planillas firmadas", explican los dirigentes tatengues respecto a la condición.
En consecuencia, sólo se activa un lugar por Enzo Rubio, quedando descartados los casos de Jerónimo Domina (libre a España), Lionel Verde (había sido cedido a préstamo al CSKA de Moscú, retornó en diciembre y ahora firmó para el Baniyas FC de Emiratos Árabes, un club que juega en la Liga de los Emiratos) o Franco Ratoti (estuvo en Unión Española de Chile y se fue al Delfín de Ecuador a préstamo).
El cuerpo técnico que lidera Madelón sigue de cerca la situación.
Lo que muchos se preguntan en el Mundo Unión es si, más allá de esta bala hasta el 10 de marzo, la entidad rojiblanca está buscando la chance de sumar un jugador más en modo refuerzo de verano para el plantel de Leonardo Carol Madelón.
Hablando de ingresos extraordinarios, más allá de lo ya comentado del pase de Juan Ignacio Nardoni al Gremio de Porto Alegre (Unión espera los números finales que informe Racing), a la tesorería tatengue ingresaron unos 30 millones de pesos "limpios" por alquilar el estadio 15 de Abril para el cruce de Rosario Central-Sportivo Belgrano de San Francisco en Copa Argentina.
Otro rubro explotado en 2026 tiene que ver con los espectáculos musicales. Al esperado show de Tan Biónica, que volverá a tocar en Santa Fe en un recital que se realizará el sábado 11 de abril en el estadio 15 de Abril, se confirmaron las presencias de Babasónicos el 19 de junio en el estadio cubierto Ángel P. Malvicino, al igual que Emanero el 17 de agosto y también Los Auténticos Decadentes. Sin dudas, eventos multitudinarios que generar ingresos y posicionan la llamada "Marca Unión" a nivel nacional.