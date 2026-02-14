Anuncio de Conmebol

Lanús recibe a Flamengo con árbitro venezolano en la ida de la Recopa Sudamericana

La CONMEBOL definió los árbitros para el partido de ida de la Recopa Sudamericana entre Club Atlético Lanús y Clube de Regatas do Flamengo. El venezolano Alexis Herrera impartirá justicia en La Fortaleza este jueves 19 de febrero desde las 21.30, en un duelo que enfrenta a los campeones de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2025.