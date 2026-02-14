#HOY:

Lanús recibe a Flamengo con árbitro venezolano en la ida de la Recopa Sudamericana

La CONMEBOL definió los árbitros para el partido de ida de la Recopa Sudamericana entre Club Atlético Lanús y Clube de Regatas do Flamengo. El venezolano Alexis Herrera impartirá justicia en La Fortaleza este jueves 19 de febrero desde las 21.30, en un duelo que enfrenta a los campeones de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2025.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) oficializó la designación del cuerpo arbitral que dirigirá el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2026 entre Club Atlético Lanús y Clube de Regatas do Flamengo.

El duelo inaugural se jugará este jueves 19 de febrero a las 21.30 en el estadio La Fortaleza, en el sur del Gran Buenos Aires, con transmisión programada para varios países de la región.

El encargado de impartir justicia será el árbitro venezolano Alexis Herrera, que estará acompañado por un equipo compuesto mayoritariamente por compatriotas y oficiales de vídeo provenientes de Ecuador.

Un equipo arbitral internacional para una final continental

Herrera será asistido por Jorge Urrego y Lubin Torrealba como líneas principales, mientras que Yender Herrera y Erizon Nieto completarán el cuerpo arbitral en cancha. En la cabina de video, el ecuatoriano Carlos Orbe será el árbitro encargado del VAR, acompañado por Christian Lescano, Franklin Congo y Ángel Arteaga.

La presencia de un cuarteto arbitral mixto responde a la tradición de CONMEBOL de equilibrar responsabilidades en instancias decisivas para garantizar imparcialidad y fluidez en las decisiones, especialmente en partidos definitorios como los de la Recopa Sudamericana.

El Granate accedió a esta final continental tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, derrotando en la definición al Clube Atlético Mineiro en una emocionante final resuelta por penales.

El partido de ida en La Fortaleza será crucial para las aspiraciones de Lanús, que recibirá al campeón de la Copa Libertadores 2025, Flamengo, con la intención de imponer condiciones y asegurar un resultado favorable antes de la revancha en el Estádio do Maracanã el próximo jueves 26 de febrero.

Un duelo con historia y expectativas

El enfrentamiento entre Lanús y Flamengo despierta especial interés en el continente no solo por el título en juego, sino también por la historia de ambos equipos.

Flamengo llega con múltiples experiencias internacionales y una vasta trayectoria en torneos CONMEBOL, mientras que Lanús busca consolidar su presencia en este tipo de instancias tras un ciclo exitoso en 2025.

La determinación de la escuadra arbitral es un paso más en la antesala de un duelo que promete intensidad, estrategia y emociones, con el objetivo de que los aficionados disfruten no solo de un espectáculo deportivo de alto nivel sino de una definición continental que quedará marcada en la temporada 2026 del fútbol sudamericano.

