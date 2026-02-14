Con cinco partidos continúa este sábado la fecha 5 del Torneo Apertura
A partir de las 17.30 en el sur del Gran Buenos Aires se enfrentan Banfield y Racing. En tanto de las 19.45 jugarán: Huracán-Sarmiento y Talleres-Gimnasia de Mendoza. A las 22 la jornada se cierra con dos encuentros: Independiente Rivadavia-Belgrano y en Tucumán Atlético-Estudiantes de Río Cuarto.
Banfield y Racing se enfrentarán este sábado, desde las 17:30, en el Estadio Florencio Sola por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos ganaron un solo partido en lo que va del campeonato y buscarán una victoria para acomodarse en la Zona B.
El equipo comandado por Pedro Troglio ganó solamente un partido en lo que va del campeonato cuando se impuso por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto por la tercera fecha. A su vez, igualó 1-1 con Huracán y cayó en sus visitas a Sarmiento y Belgrano, ambos por 1-0.
El Taladro sabe que su lucha principal en 2026 será sumar pensando en la tabla de promedios, y el partido contra Racing será una buena prueba.
Por su parte, la Academia logró sacarse la mufa el último sábado al ganarle 2-1 a Argentinos Juniors en el Cilindro, consiguiendo así sus primeros puntos en el Apertura. Anteriormente había perdido en sus tres presentaciones: 1-3 frente a Gimnasia, 1-2 contra Rosario Central y 3-1 ante Tigre.
A las 19.15 dos partidos
Huracán y Sarmiento se enfrentarán este sábado, desde las 19:45, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.
El Globo se quedó con el clásico contra San Lorenzo gracias al gol de Jordy Caicedo, goleador del equipo y del campeonato, y consiguió su primera victoria en la temporada.
Anteriormente había caído 2-1 con Independiente Rivadavia, y empató frente a Banfield y Atlético Tucumán. Los dirigidos por Diego Martínez quieren tomar el triunfo ante el Ciclón y volver a sumar de a tres como local.
Sarmiento logró un victoria clave frente Atlético Tucumán cuando se impuso por 2-1 en Junín, en un partido que puede ser trascendental a fin de año por la tabla de promedios, que tiene al Verde en el 29° puesto y al Decano en el 25° lugar.
El equipo dirigido por Facundo Sava suma seis puntos en el Apertura, con dos victorias (Atlético Tucumán y Banfield) y dos derrotas (Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia).
Además Talleres y Gimnasia de Mendoza jugarán este sábado desde las 19.45 en el Mario Alberto Kempes.
Tras la ventaja inexplicablemente perdida en Lanús sobre el final, el Matador sigue buscando la receta al éxito pero no la encuentra en sus delanteros. Ni el juego de pases cortos desplegado por sus volantes ni la depuración y renovación de un plantel en deuda durante un año pasado para el olvido dejan a Carlitos conforme con el presente de sus conducidos en Barrio Jardín.
Desde Cuyo, el aullido del Lobo del Parque tras la victoria contra Instituto -la primera como local en la máxima categoría tras más de 40 años- se hizo escuchar. Con César Rigamonti como sostén bajo los tres palos, ya son seis de doce puntos en la cuenta de los de Ariel Broggi, quien apuntó a la permanencia como objetivo primordial más allá de un presente que tiene a su equipo en zona de playoffs.
En Tucumán y Mendoza
Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto jugarán este sábado desde las 22.00 en el Estadio Monumental Jose Fierro.
Distan de ser buenas las cosas en San Miguel de Tucumán. La derrota contra Sarmiento expuso la cara más pálida de los dirigidos por Hugo Colace, incapaces de complementar su natural intensidad con el fútbol protagonista propuesto por su entrenador.
Volante por afuera devenido -de momento, con complicaciones- en interno, Renzo Tesuri personificó la frustración de un arranque adverso que tiene al Gigante del Norte en la zona baja del Grupo B.
El panorama no es mucho mejor en Río Cuarto. La caída por la mínima frente a Independiente Rivadavia profundizó la sequía de un Celeste que aún no conoce la victoria desde su regreso a Primera tras 40 años. La falta de gol -apenas un tanto anotado en cuatro partidos- es el principal mal que aqueja al plantel conducido por Iván Delfino, incapaz de traducir en los resultados un funcionamiento óptimo.
Independiente Rivadavia y Belgrano se enfrentarán este sábado, desde las 22:00, en el Estadio Juan Bautista Gargantini.
El equipo comandado por Alfredo Berti, último campeón de la Copa Argentina, comenzó el campeonato de manera espectacular y ganó en sus cuatro presentaciones: 2-1 a Atlético Tucumán, 2-1 frente a Huracán, 2-1 contra Sarmiento y 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Envalentonados por el gran arranque irán por la quinta victoria consecutiva que los mantenga en lo más alto de la Zona B.
Por su parte, Belgrano también arrancó con el pie derecho y llega a este partido invicto, habiendo ganado dos encuentros (2-1 a Rosario Central y 1-0 a Banfield) y empatado los otros dos (1-1 con Tigre y 0-0 ante Argentinos Juniors). Con Lucas Zelarrayán y Franco Vázquez como estandartes en el ataque, el Pirata buscará romper la fortaleza de Independiente Rivadavia.