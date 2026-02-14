LPF

Con cinco partidos continúa este sábado la fecha 5 del Torneo Apertura

A partir de las 17.30 en el sur del Gran Buenos Aires se enfrentan Banfield y Racing. En tanto de las 19.45 jugarán: Huracán-Sarmiento y Talleres-Gimnasia de Mendoza. A las 22 la jornada se cierra con dos encuentros: Independiente Rivadavia-Belgrano y en Tucumán Atlético-Estudiantes de Río Cuarto.