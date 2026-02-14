"Hay mucho por aprender, pero terminamos en un buen lugar", afirmó Colapinto

El argentino Franco Colapinto completó 144 vueltas en la última jornada de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, firmando la sesión más productiva del equipo Alpine F1 Team en lo que va de la pretemporada.
El argentino Franco Colapinto completó 144 vueltas en la última jornada de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, firmando la sesión más productiva del equipo Alpine F1 Team en lo que va de la pretemporada.
Luego de haber podido girar apenas 28 vueltas en la sesión matinal del miércoles, el piloto de 22 años regresó el viernes al volante del A526 y sumó 64 giros por la mañana y otros 80 por la tarde, consolidando un total que ubicó a Alpine como el quinto equipo con mayor kilometraje del día.
McLaren encabezó la tabla con 161 vueltas en una jornada marcada por la paridad en los registros.
En cuanto a los tiempos —siempre relativos en este tipo de ensayos— Colapinto finalizó octavo con una mejor vuelta de 1m35s806. Sin embargo, el foco del equipo estuvo puesto en la recolección de información y en la adaptación del piloto al monoplaza.
“Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas completadas. Ahora afrontamos el fin de semana con mucho por analizar y comprender”, expresó el argentino.
El trabajo incluyó tandas largas y simulaciones orientadas a entender el comportamiento del auto y los nuevos sistemas, en una temporada en la que los equipos buscan afinar detalles técnicos en torno a las unidades de potencia y la gestión aerodinámica.
Colapinto destacó la evolución progresiva durante la jornada: “El auto se sintió en una posición decente desde el principio y pude ir construyendo tanda a tanda, vuelta a vuelta”. Además, subrayó la importancia de haber combinado rodaje con pruebas específicas para profundizar el conocimiento del monoplaza.
En total, Alpine completó 318 vueltas a lo largo de la semana, una base sólida para el trabajo que continuará en los próximos días. “Creo que terminamos en un buen lugar. Hay mucho por aprender, pero dejo este test en una situación mucho mejor que cuando empezamos”, concluyó.
La Fórmula 1 retomará la actividad en Bahréin con los últimos tres días de pretemporada entre miércoles y viernes de la próxima semana, instancia clave antes del inicio oficial del campeonato.