Fórmula 1

"Hay mucho por aprender, pero terminamos en un buen lugar", afirmó Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto completó 144 vueltas en la última jornada de ensayos de la Fórmula 1 en Bahréin, la marca más alta de Alpine en lo que va de la pretemporada. “Dejo este test en una situación mucho mejor que cuando empecé”, aseguró.