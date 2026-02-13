Nielsen sobre Colapinto: "Con un coche mejor, veremos su mejor versión"
Tras un 2025 de aprendizaje forzado en el fondo de la parrilla, el equipo francés confía en que el nuevo monoplaza para la era técnica que comienza será la herramienta definitiva para que el talento del argentino brille sin restricciones.
Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, señaló sus expectativas alrededor de Franco Colapinto
Franco Colapinto contará con un arma mucho más competitiva cuando la Fórmula 1 encienda sus motores en marzo próximo en Australia. Según Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, este cambio de escenario será el catalizador necesario para ver el verdadero potencial del piloto argentino en la máxima categoría.
Colapinto tuvo que navegar aguas turbulentas en su debut como titular.
Tras incorporarse a Alpine en la séptima ronda de 2025, el joven de Pilar lidió con un monoplaza estancado en su desarrollo. El equipo, con la mirada puesta en el largo plazo, decidió sacrificar la temporada pasada para concentrar todos sus recursos de ingeniería en el revolucionario reglamento que entra en vigor este 2026.
Ahora, durante las pruebas de pretemporada, la escudería de Enstone comienza a recoger los frutos de esa apuesta, presentando un coche que parece haber desterrado los fantasmas del pasado.
Adiós a los problemas del "efecto suelo"
"No es ningún secreto que el auto del año pasado tenía problemas inherentes. Hemos solucionado absolutamente varios de ellos, lo cual es genial", afirmó Nielsen ante los medios en Bahréin.
Con el fin de la era técnica anterior, los bólidos actuales presentan un comportamiento más noble que beneficia el estilo de manejo del argentino.
Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, señaló sus expectativas alrededor de Franco Colapinto
Según el directivo británico, los pilotos ahora pueden atacar los pianos con mayor agresividad sin sufrir las inestabilidades crónicas de la campaña anterior.
"Ya no estamos en la era del efecto suelo, por lo que algunos de esos grandes hándicaps han quedado resueltos", explicó, subrayando la mejora en la manejabilidad del coche.
Un talento en evolución constante
A pesar de que el orden jerárquico de la parrilla sigue siendo un misterio, las sensaciones en Alpine son de optimismo moderado.
Nielsen está convencido de que Colapinto, a sus 22 años, está listo para capitalizar esta nueva realidad. Aunque define el crecimiento de Franco como "gradual", destaca la madurez mostrada frente a su compañero de equipo.
"Vimos a Franco producir muy buenas carreras el año pasado, especialmente en comparación con Pierre Gasly, quien era nuestra única referencia sólida", señaló Nielsen a Motorsport.com.
"Vimos a Franco producir muy buenas carreras el año pasado, especialmente en comparación con Pierre Gasly, quien era nuestra única referencia sólida", señaló Nielsen a Motorsport.com.
Para el director deportivo, la ecuación es clara: un piloto con hambre de gloria sumado a una plataforma técnica estable. "Si le hemos dado un auto mejor, y estoy seguro de que lo hemos hecho, entonces veremos lo mejor de él", sentenció.