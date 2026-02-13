Fórmula 1

Nielsen sobre Colapinto: "Con un coche mejor, veremos su mejor versión"

Tras un 2025 de aprendizaje forzado en el fondo de la parrilla, el equipo francés confía en que el nuevo monoplaza para la era técnica que comienza será la herramienta definitiva para que el talento del argentino brille sin restricciones.