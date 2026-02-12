Pretemporada complicada para Alpine: nueva detención y bandera roja en Bahréin
El equipo francés volvió a experimentar inconvenientes mecánicos en los ensayos de Fórmula 1 en Bahréin. Pierre Gasly quedó detenido durante la sesión vespertina del jueves y provocó una nueva bandera roja, apenas un día después del problema que afectó a Franco Colapinto.
Más contratiempos para Alpine en los test de Fórmula 1: Gasly quedó detenido en pista. Credito: REUTERS/Hamad I Mohammed
La pretemporada de Fórmula 1 no está resultando sencilla para Alpine. Este jueves, durante la sesión vespertina de entrenamientos en el Circuito Internacional de Bahréin, Pierre Gasly quedó detenido en pista y generó una nueva bandera roja para el equipo francés.
El piloto se detuvo en la escapatoria de la curva 1 cuando habían transcurrido casi dos horas de actividad por la tarde. Gasly debió abandonar el monoplaza y el A526 fue retirado en grúa hacia el garaje para su revisión técnica. Hasta el momento, el equipo no informó oficialmente cuál fue el inconveniente.
Una jornada productiva que terminó con preocupación
El contratiempo sorprendió porque Alpine venía completando un día sólido en términos de kilometraje. Gasly había registrado 61 vueltas en la sesión matutina —apenas tres menos que Lando Norris, referencia con McLaren— y acumulaba 97 giros totales al momento de la detención, siendo uno de los autos que más rodó en la jornada.
Gasly se quedó en la curva 1 y Alpine encendió otra alarma en la pretemporada
En cuanto a tiempos, el francés marcó un mejor registro personal de 1m36s723 durante la mañana, lo que lo ubicaba cuarto en la tabla general del día al momento del incidente.
Resta confirmar si el equipo podrá resolver el problema para permitir que Gasly vuelva a pista en las últimas dos horas de ensayos.
Antecedentes inmediatos: Colapinto también sufrió fallas
El miércoles, Alpine ya había enfrentado complicaciones cuando Franco Colapinto debió interrumpir su programa tras una falla en su A526 que derivó en bandera roja. El argentino solo pudo completar 28 vueltas en la sesión matinal.
“Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos. Estamos aprendiendo todos juntos y ojalá podamos evitar que vuelva a pasar”, explicó Colapinto ante la prensa en Bahréin.
Más tarde, el director del equipo, Steve Nielsen, reconoció que detectaron inconvenientes en distintas áreas del coche que obligaron a detener el programa para aplicar soluciones técnicas.
Un jueves accidentado en Bahréin
La detención de Gasly fue la tercera bandera roja del jueves. La primera se produjo por la mañana, cuando el Cadillac de Sergio Pérez quedó detenido entre las curvas 10 y 11.
Más tarde, ya en la sesión vespertina, otro incidente involucró nuevamente a Cadillac: el auto conducido por Valtteri Bottas perdió parte del espejo retrovisor derecho, que cayó a la pista y estuvo cerca de impactar contra un Williams.
En un contexto de pruebas donde la fiabilidad es clave para acumular datos y validar desarrollos, Alpine combina volumen de vueltas competitivo con señales de alerta que el equipo deberá resolver antes del inicio oficial de la temporada.