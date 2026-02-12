Fórmula 1

Pretemporada complicada para Alpine: nueva detención y bandera roja en Bahréin

El equipo francés volvió a experimentar inconvenientes mecánicos en los ensayos de Fórmula 1 en Bahréin. Pierre Gasly quedó detenido durante la sesión vespertina del jueves y provocó una nueva bandera roja, apenas un día después del problema que afectó a Franco Colapinto.