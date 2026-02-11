Fórmula 1

Colapinto minimizó la falla del Alpine en los test de Bahréin: “Estamos aprendiendo”

El piloto argentino sufrió una falla mecánica en el turno matutino de los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir y giró con un programa recortado. Luego habló con el equipo y aseguró: “Es parte de las pruebas”.