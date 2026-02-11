Test de pretemporada

Arranque con contratiempos para Colapinto en los test de Fórmula 1 en Bahréin

El argentino, al mando del Alpine A526, quedó detenido en la curva 8 del circuito de Sakhir durante la sesión matutina. El equipo trabajó en el garaje y logró devolverlo a pista una hora después.