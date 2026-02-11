Arranque con contratiempos para Colapinto en los test de Fórmula 1 en Bahréin

La Fórmula 1 inició este miércoles en el circuito de Sakhir, Bahréin, la primera semana de entrenamientos oficiales de pretemporada con vistas al arranque del campeonato 2026, previsto para el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.
El argentino, al mando del Alpine A526, quedó detenido en la curva 8 del circuito de Sakhir durante la sesión matutina. El equipo trabajó en el garaje y logró devolverlo a pista una hora después.
Tras el shakedown realizado en Barcelona a fines de enero, los equipos comenzaron ahora el trabajo intensivo en pista.
En ese contexto, Franco Colapinto fue el encargado de conducir el Alpine A526 durante la sesión matutina. Sin embargo, la actividad del piloto argentino se vio interrumpida por un inconveniente técnico que derivó en la primera bandera roja de las pruebas.
Cuando se cumplía aproximadamente una hora y media de sesión, el monoplaza de Colapinto quedó detenido en el ingreso a la horquilla de la curva 8. El piloto intentó reiniciar la marcha sin éxito, lo que obligó a Dirección de Carrera a neutralizar la actividad con bandera roja.
El A526 fue retirado por una grúa y trasladado al garaje del equipo Alpine, donde los ingenieros comenzaron a analizar el origen de la falla.
Tras aproximadamente una hora de trabajo en el box, el equipo logró solucionar el inconveniente y Colapinto pudo regresar a la pista para continuar con el programa previsto para la jornada.
Hasta el momento de la detención, el argentino había completado 16 vueltas utilizando el neumático duro de Pirelli. El problema se produjo cuando se encontraba en una vuelta de salida con el compuesto medio.
El mejor registro de Colapinto antes del incidente fue de 1m41s600, que lo ubicaba en el 11° y último lugar entre los pilotos que habían marcado tiempo en ese tramo inicial de la sesión.
En la parte alta de la tabla, Max Verstappen (Red Bull) lideraba los tiempos con un registro de 1m35s433 al cumplirse las primeras dos horas de actividad.
La jornada continúa en Sakhir, donde los equipos aprovechan cada kilómetro para evaluar rendimiento, confiabilidad y correlación de datos de cara al inicio del campeonato.