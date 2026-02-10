Franco Colapinto ya tiene agenda en Bahréin: Alpine confirmó su plan de test de esta semana

La escudería Alpine confirmó cómo dividirá las tres jornadas iniciales de test oficiales de pretemporada que se disputarán en el circuito de Sakhir, Bahréin, entre el miércoles 11 y el viernes 13 de febrero.
Alpine dio a conocer el cronograma de trabajo para los primeros ensayos oficiales de la Fórmula 1 en 2026. Franco Colapinto y Pierre Gasly se repartirán las tres jornadas iniciales de pruebas en el circuito de Sakhir, en una instancia clave para el desarrollo del auto y la preparación rumbo al debut del campeonato en Australia.
Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los encargados de poner en pista el nuevo monoplaza del equipo francés, en una etapa que marcará el inicio del trabajo fino de puesta a punto para la temporada 2026.
A diferencia del shakedown realizado recientemente en Barcelona, donde el foco estuvo puesto en la verificación de sistemas y procedimientos básicos, en Bahréin Alpine buscará avanzar de manera más profunda en el desarrollo del auto, con pruebas aerodinámicas, simulaciones de carrera y evaluaciones de rendimiento.
Estos entrenamientos serán los primeros de dos bloques oficiales antes del arranque del campeonato en Melbourne. La segunda tanda de ensayos está programada entre el 18 y el 20 de febrero, nuevamente en el trazado bahreiní.
Según informó el equipo, el miércoles 11 de febrero, primer día de actividad en Sakhir, Franco Colapinto y Pierre Gasly se repartirán la jornada, con medio día de pruebas para cada uno. Será el primer contacto del piloto argentino con el auto en condiciones oficiales de pretemporada.
El jueves 12 será jornada exclusiva para Gasly, mientras que Colapinto tendrá un rol protagónico el viernes 13, cuando cerrará los test con un día completo al volante del Alpine. Esa última sesión será clave para que el equipo recopile información técnica y trace las líneas finales del desarrollo previo al segundo bloque de ensayos.
La participación del argentino refuerza la confianza que el equipo viene depositando en su adaptación y rendimiento, especialmente tras las positivas sensaciones dejadas en los ensayos realizados en España.
En las pruebas previas disputadas en Barcelona, Alpine cerró con balance positivo y Colapinto fue uno de los protagonistas. En el último día de actividad, el piloto argentino registró el cuarto mejor tiempo de la jornada, completando más de 50 giros al trazado catalán.
Durante su primer día de test en España, Colapinto acumuló inicialmente 28 vueltas antes de una detención prolongada por inconvenientes menores. Ya en la sesión vespertina, logró completar otros 32 giros, en un contexto en el que el equipo se mostró conforme con los procesos y la recopilación de datos.
De cara a 2026, Alpine afronta además un cambio estructural relevante: dejó de desarrollar su propia unidad de potencia y pasó a utilizar motores Mercedes.
El movimiento generó grandes expectativas dentro del equipo por el rendimiento y la confiabilidad que ha demostrado el impulsor alemán, algo que ya comenzó a reflejarse en el shakedown español.
Los usuarios de F1 TV podrán seguir la última hora de actividad de cada jornada de test a través de la aplicación oficial de la Fórmula 1.
Además, se espera que Disney+, propietaria de los derechos de transmisión en gran parte de Latinoamérica, también emita la última hora diaria de los ensayos. Para Argentina, el horario estimado de actividad en pista será de 4 a 13 horas.