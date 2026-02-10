Fórmula 1

Franco Colapinto ya tiene agenda en Bahréin: Alpine confirmó su plan de test de esta semana

Alpine dio a conocer el cronograma de trabajo para los primeros ensayos oficiales de la Fórmula 1 en 2026. Franco Colapinto y Pierre Gasly se repartirán las tres jornadas iniciales de pruebas en el circuito de Sakhir, en una instancia clave para el desarrollo del auto y la preparación rumbo al debut del campeonato en Australia.