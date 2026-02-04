Colapinto modeló la ropa oficial de Alpine y ya se vende la colección para la temporada 2026

Franco Colapinto empezó a palpitar su debut como piloto titular de Alpine también fuera de la pista. En la previa del inicio del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, el argentino modeló junto a Pierre Gasly la ropa oficial que la escudería utilizará durante toda la temporada.
La colección 2026 fue diseñada por la marca española Castore, encargada de vestir a pilotos y staff técnico. Las prendas ya están disponibles para el público a través de los canales de venta oficiales.
Colapinto y Gasly presentaron la indumentaria oficial de Alpine para 2026.
Qué incluye la línea 2026
Según el detalle publicado en los sitios oficiales, la línea incorpora remera, chomba, buzo, campera de medio cierre, rompeviento, campera de abrigo, chaleco y accesorios. La propuesta replica el look de paddock que Alpine mostrará a lo largo del calendario.
Colapinto y Gasly presentaron la indumentaria oficial de Alpine para 2026.
Colapinto volverá a competir el 7 y 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park, al mando del Alpine A526, en la primera fecha de la temporada.
La remera oficial figura a 96 euros (aproximadamente 163.000 pesos argentinos) y la chomba a 114 euros (unos 194.000 pesos). El buzo cuesta 132 euros, cerca de 225.000 pesos al tipo de cambio consignado en la nota.
En camperas, la de medio cierre y el chaleco aparecen a 132 euros cada uno. La campera de abrigo se publica a 138 euros (alrededor de 235.000 pesos) y la rompeviento es la más cara de la colección, con 180 euros (unos 307.000 pesos argentinos).