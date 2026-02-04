Fórmula 1

Colapinto modeló la ropa oficial de Alpine y ya se vende la colección para la temporada 2026

A semanas del arranque de la Fórmula 1 2026, Franco Colapinto y Pierre Gasly presentaron la indumentaria oficial de Alpine. La línea de Castore ya está a la venta e incluye remeras, buzos y camperas.