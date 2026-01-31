Colapinto vuelve a pista: cuándo serán los próximos test de la Fórmula 1

Con la conclusión de los test privados en Barcelona este viernes, los equipos de la Fórmula 1 regresaron a sus respectivas fábricas para analizar los datos obtenidos y continuar con el desarrollo de los monoplazas.
Concluidos los ensayos en Barcelona, la escudería francesa analiza datos y prepara evoluciones para las pruebas del 11 al 13 de febrero, a un mes del debut en Australia.
Con la conclusión de los test privados en Barcelona este viernes, los equipos de la Fórmula 1 regresaron a sus respectivas fábricas para analizar los datos obtenidos y continuar con el desarrollo de los monoplazas.
En paralelo, los fabricantes de unidades de potencia avanzan con los ajustes tras la primera evaluación de los nuevos motores, que incorporan un 50% de energía eléctrica.
A poco más de un mes del inicio del campeonato, previsto para el Gran Premio de Australia, las escuderías aún contarán con dos instancias clave de entrenamiento, esta vez en un circuito muy diferente y bajo otras condiciones climáticas.
En ese contexto, Alpine y Franco Colapinto completaron una agenda de pruebas intensa, enfocada principalmente en el proceso de adaptación a la nueva unidad de potencia Mercedes, tras dejar atrás los motores Renault.
Las primeras evaluaciones internas indican un avance alentador, luego de una temporada 2025 compleja para el equipo francés.
El piloto argentino acumuló kilómetros valiosos y participó activamente en el trabajo de puesta a punto, con especial énfasis en la integración del motor y el comportamiento general del auto.
Franco Colapinto volverá a ponerse al volante en los test oficiales de la Fórmula 1, que se disputarán del 11 al 13 de febrero en el circuito de Sakhir, Bahréin.
A diferencia de las pruebas privadas, estas jornadas contarán con cobertura mediática, lo que permitirá un mayor flujo de información e imágenes.
Durante esos días, los equipos podrán optar por dividir cada jornada entre sus dos pilotos —con turnos matutinos y vespertinos— o repartir el tiempo en bloques de día y medio.
Estas pruebas en Bahréin representarán la penúltima instancia de ensayos antes de una breve pausa y el regreso al mismo trazado para los entrenamientos finales de pretemporada.
Se espera que allí los equipos presenten evoluciones más visibles, especialmente en el apartado aerodinámico, basadas en los datos recolectados en Barcelona.
Para Colapinto, será una etapa clave en la consolidación de su rol dentro de Alpine y en la preparación de una temporada que genera expectativas renovadas.