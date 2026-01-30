Un inicio ideal: por qué el test de Barcelona fue perfecto para Mercedes
El shakedown privado de la Fórmula 1 2026 en Barcelona dejó señales más que alentadoras para Mercedes. Con el mayor kilometraje acumulado, una fiabilidad destacada y tiempos competitivos, la escudería alemana se posiciona como una de las grandes favoritas de cara a la nueva era reglamentaria, según reconoció su director de ingeniería, Andrew Shovlin.
Fiabilidad, ritmo y kilómetros: el sólido arranque de Mercedes en la F1 2026
La Fórmula 1 puso primera rumbo a la temporada 2026 con los ensayos privados en el Circuit de Barcelona-Catalunya, escenario elegido para las primeras pruebas de una reglamentación completamente renovada, que introduce modificaciones tanto en el chasis como en las unidades de potencia.
En ese contexto de incertidumbre general, Mercedes logró sobresalir con claridad. El equipo de Brackley completó los tres días máximos permitidos y fue, hasta el momento, la escudería con mayor cantidad de kilómetros recorridos, una señal clave en una fase donde la fiabilidad resulta tan importante como el rendimiento puro.
Kilometraje, consistencia y señales de fortaleza
El punto más alto del programa de Mercedes se dio el miércoles, cuando Andrea Kimi Antonelli y George Russell compartieron el W17 y completaron una simulación completa de carrera. Entre ambos sumaron 183 vueltas en una sola jornada, un registro que colocó al equipo al frente del acumulado semanal.
Russell, además, coronó ese trabajo marcando la vuelta más rápida del jueves, reforzando la impresión general de que las Flechas Plateadas han comenzado la nueva era técnica en una posición privilegiada.
Test de F1 en Barcelona: Mercedes marca el ritmo y Checo Pérez vuelve a pista con Cadillac
Para Andrew Shovlin, el balance no pudo ser mejor: “No podríamos haber esperado tres días de pruebas mejores. La fiabilidad ha sido simplemente increíble y eso es un enorme reconocimiento al trabajo realizado en Brackley y Brixworth”.
Tras cuatro temporadas difíciles desde la introducción de los autos de efecto suelo en 2022 —período en el que Mercedes solo logró siete victorias—, el equipo parece haber recuperado el rumbo que lo llevó a dominar la Fórmula 1 entre 2014 y 2021.
Prudencia, frío y la mirada puesta en Bahréin
Pese al optimismo, en Mercedes evitan conclusiones apresuradas. Shovlin remarcó que el foco en Barcelona estuvo puesto en comprender los nuevos sistemas y resolver los inevitables desafíos que presentan una unidad de potencia y una electrónica completamente nuevas.
Además, el director de ingeniería advirtió que las bajas temperaturas de enero en Barcelona limitan la relevancia de los datos de puesta a punto. “En Bahréin vamos a centrarnos mucho más en llevar el coche a la ventana correcta de funcionamiento, con temperaturas más representativas”, explicó.
Nuevo reglamento, mismo ADN: Mercedes revela el W17 para la temporada 2026
Los tests oficiales de pretemporada en Bahréin, previstos para el 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, serán el próximo gran examen antes del inicio del campeonato en Melbourne, del 6 al 8 de marzo. Con una temporada récord de 24 carreras, el camino recién comienza, pero Mercedes ya dejó en claro que su ambición es volver a la cima.