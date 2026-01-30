Ferrari se destaca

Leclerc marca el ritmo en la última mañana del shakedown de F1 2026 en Barcelona

Charles Leclerc fue el más rápido en la mañana de la última jornada del shakedown privado de la Fórmula 1 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Ferrari se convirtió así en la segunda escudería, después de Mercedes, en bajar del 1’17 durante estos ensayos, en una sesión marcada por la fiabilidad y el alto kilometraje de la mayoría de los equipos.