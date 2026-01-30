#HOY:

Leclerc marca el ritmo en la última mañana del shakedown de F1 2026 en Barcelona

Charles Leclerc fue el más rápido en la mañana de la última jornada del shakedown privado de la Fórmula 1 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Ferrari se convirtió así en la segunda escudería, después de Mercedes, en bajar del 1’17 durante estos ensayos, en una sesión marcada por la fiabilidad y el alto kilometraje de la mayoría de los equipos.

Ferrari se destaca en Barcelona: Leclerc lideró la sesión matinal del shakedown
La jornada del viernes en Barcelona contó con la presencia de ocho escuderías, luego de que Mercedes y Racing Bulls completaran el jueves los tres días reglamentarios de pruebas privadas.

McLaren, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Haas, Alpine, Audi y Cadillac fueron los equipos que salieron a pista desde las 9:00, hora local, con programas de trabajo enfocados en la acumulación de datos y la verificación de fiabilidad.

El último en incorporarse al trazado fue Aston Martin, con Fernando Alonso al volante, tras una jornada previa breve y accidentada. Aun así, el equipo británico pudo completar un programa más consistente durante la mañana.

Mucho kilometraje y una sesión sin interrupciones

Al igual que el jueves, la sesión se desarrolló sin banderas rojas, lo que permitió a los equipos cumplir con extensos planes de rodaje. Haas volvió a destacarse en este apartado, con Oliver Bearman superando las 100 vueltas en apenas cuatro horas de actividad.

Ferrari se destaca en Barcelona: Leclerc lideró la sesión matinal del shakedown

Todas las escuderías lograron superar las 30 vueltas, un dato clave especialmente para Audi, que había tenido un inicio complicado por problemas de juventud en su monoplaza.

También fue una mañana productiva para McLaren, que logró dejar atrás los inconvenientes en el sistema de combustible del día anterior y acumuló, con Oscar Piastri, cerca de 80 vueltas.

Alpine, con Pierre Gasly a tiempo completo durante la jornada, cerró la sesión matinal con 78 giros, mientras que Cadillac fue el único equipo que no alcanzó las 40 vueltas.

Leclerc al frente y tiempos para tomar con cautela

En el plano cronológico, y siempre con la prudencia que requieren los tiempos de pretemporada, Charles Leclerc marcó la referencia de la mañana con un registro de 1m16s653, quedando cerca del mejor tiempo del shakedown establecido el jueves por la tarde por George Russell con Mercedes (1m16s445).

Ferrari se destaca en Barcelona: Leclerc lideró la sesión matinal del shakedown

El piloto monegasco también destacó por su constancia, completando 79 vueltas y confirmando el buen funcionamiento inicial del Ferrari. Detrás se ubicaron Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), en una tabla de tiempos que refleja programas de trabajo muy diferentes entre los equipos.

Tras la pausa del mediodía, las escuderías afrontarán las últimas cuatro horas de pruebas privadas, con las que se cerrará la semana de shakedown de la Fórmula 1 2026 en Barcelona.

