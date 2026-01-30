Análisis

Entre la audacia técnica y el límite del tiempo: el arranque de Aston Martin en la F1 2026

Aston Martin llegó al shakedown privado de la Fórmula 1 2026 en Barcelona al límite del calendario, tras atravesar una profunda transformación técnica y estructural. Un nuevo reglamento, la asociación con Honda como proveedor de motores y la impronta de Adrian Newey obligaron al equipo a asumir riesgos y acelerar procesos para poner el AMR26 en pista.