#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Análisis

Entre la audacia técnica y el límite del tiempo: el arranque de Aston Martin en la F1 2026

Aston Martin llegó al shakedown privado de la Fórmula 1 2026 en Barcelona al límite del calendario, tras atravesar una profunda transformación técnica y estructural. Un nuevo reglamento, la asociación con Honda como proveedor de motores y la impronta de Adrian Newey obligaron al equipo a asumir riesgos y acelerar procesos para poner el AMR26 en pista.

A contrarreloj: cómo Aston Martin superó enormes cambios para llegar al shakedown de BarcelonaA contrarreloj: cómo Aston Martin superó enormes cambios para llegar al shakedown de Barcelona
Seguinos en
Por: 

El inicio de la pretemporada 2026 no fue sencillo para Aston Martin.

El equipo desembarcó en la semana de shakedown de Barcelona recién en el tercer día de los cinco disponibles y solo pudo completar unas pocas vueltas cuando el AMR26 salió del garaje durante la tarde del cuarto día. Un estreno ajustado, casi cinematográfico, que reflejó el límite al que trabajó la estructura de Silverstone.

Mirá tambiénCadillac pausa su estreno en pista y concentra el trabajo fuerte del shakedown hacia el final de la semana

Desde el equipo ya se había deslizado, aunque sin confirmarlo abiertamente, que el cronograma sería apretado y que probablemente perderían parte de los días de rodaje permitidos. La llegada de Adrian Newey, conocido por llevar el desarrollo al extremo para maximizar el potencial del paquete técnico, hacía prever este escenario.

Un equipo transformado por dentro y por fuera

El AMR26 tomó forma en medio de cambios profundos en la estructura interna del equipo. Andy Cowell, director del equipo, asumió un rol de enlace con Honda, mientras que Newey amplió su influencia técnica.

A esto se sumó la incorporación de Enrico Cardile como director técnico, procedente de Ferrari, en un contexto marcado por la introducción de un reglamento completamente nuevo para 2026.

A contrarreloj: cómo Aston Martin superó enormes cambios para llegar al shakedown de BarcelonaA contrarreloj: cómo Aston Martin superó enormes cambios para llegar al shakedown de Barcelona

Además, Aston Martin afrontó un desafío clave: integrarse con un nuevo proveedor de unidades de potencia. Tras años utilizando el paquete completo de Mercedes, el equipo debió desarrollar por primera vez en mucho tiempo su propia caja de cambios, lo que implicó redefinir también la arquitectura de la suspensión trasera.

Mirá tambiénArvid Lindblad afronta su debut en la F1 con dudas, pero Racing Bulls ya destaca su madurez

“Es un cambio enorme para nosotros como equipo”, reconoció Mike Krack, jefe de ingeniería en pista. “Nuevas regulaciones de chasis, nuevas regulaciones de unidad de potencia, un nuevo socio y convertirnos en un verdadero equipo de fábrica. Llegamos un poco tarde, pero conseguimos estar aquí, y eso ya es un logro”.

La huella técnica de Newey y el desafío Honda

Desde el punto de vista conceptual, el AMR26 presenta soluciones distintivas que reflejan tanto la influencia de Newey como la de Cardile.

Mirá tambiénColapinto, positivo con el A526: “Rapidísimo en recta” y trabajo fino en curvas

El airbox de disposición triangular con apéndices laterales, apodados “cuernos vikingos”, recuerda a diseños anteriores de Ferrari y a conceptos ya explorados por Newey en el McLaren MP4-20 de 2005, señal de una convergencia de ideas entre ambos referentes técnicos.

La asociación con Honda añade otro factor de interés. El fabricante japonés afronta prácticamente un proyecto desde cero, tras la dispersión de su estructura técnica luego de su salida de la F1 en 2021 y su posterior regreso. La integración humana y operativa será clave en los primeros meses.

A contrarreloj: cómo Aston Martin superó enormes cambios para llegar al shakedown de BarcelonaA contrarreloj: cómo Aston Martin superó enormes cambios para llegar al shakedown de Barcelona

“Cuando tienes una relación tan larga con un socio anterior, aprender a trabajar con uno nuevo lleva tiempo”, explicó Krack. “Pero el comienzo fue bueno. Honda es competitivo, abierto al intercambio y al desafío. Tenemos muchas ganas de seguir construyendo esta relación”.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Fórmula 1
Automovilismo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro