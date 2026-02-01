A toda velocidad entre la nieve: el estreno extremo de Franco Colapinto con Alpine
El joven piloto argentino participó de un evento promocional de su nueva escudería en los Alpes franceses. A bordo de un auto de rally y sobre una superficie helada, Colapinto mostró sus credenciales antes del inicio de la temporada: “Me divertí mucho”, confesó.
Lejos de la presión de los boxes de la F1, a Colapinto se lo vio relajado pero sumamente concentrado en el dominio de la máquina.
El 2026 arrancó con una marcha más para Franco Colapinto. Mientras el mundo del automovilismo aguarda el inicio del campeonato de la Fórmula 1 en las últimas horas, las redes sociales estallaron con las imágenes del piloto argentino desafiando las leyes de la física sobre la nieve y el hielo de los Alpes franceses.
Se trató de un evento especial organizado por la escudería para presentar a sus nuevas figuras, donde Franco dejó de lado el asfalto de los circuitos tradicionales para subirse a un Alpine A110 de rally, preparado específicamente para condiciones extremas.
Derrapes y adrenalina en la montaña
Lejos de la presión de los boxes de la F1, a Colapinto se lo vio relajado pero sumamente concentrado en el dominio de la máquina. El piloto realizó una exhibición de derrapes controlados y velocidad en caminos sinuosos cubiertos de blanco, demostrando una capacidad de adaptación asombrosa a una superficie que, lógicamente, es ajena a su formación habitual en monoplazas.
"Fue una experiencia increíble. Manejar en estas condiciones es algo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado, pero me divertí mucho y me sirve para seguir conociendo a todo el equipo de trabajo", dijo en diálogo con los canales oficiales de la marca tras bajarse del vehículo con una sonrisa que traspasaba el casco.
La storie compartida por el piloto argentino.
Puesta a punto para lo que viene
Más allá de lo espectacular de las imágenes, este tipo de eventos sirve para fortalecer el vínculo entre el piloto y la estructura de la escudería francesa. Franco, que será la gran apuesta de la región en la máxima categoría este año, se encuentra en plena etapa de adaptación física y técnica en el equipo.
La elección de la nieve no fue casual: la marca francesa tiene una herencia histórica ligada al Rally de Montecarlo, y llevar a sus pilotos a ese terreno es una forma de honrar el ADN de la compañía. Para el argentino, fue la oportunidad perfecta para demostrar que su talento no conoce de climas ni superficies.
La vista que tenía Colapinto dentro del auto.
La expectativa argentina
Mientras Colapinto acelera en el frío europeo, en Argentina la "Colapintomanía" no para de crecer. El piloto se prepara para lo que será una pretemporada intensa en febrero, donde finalmente podrá subirse al monoplaza de F1 para los tests oficiales.
Por ahora, este "bautismo de nieve" sirve para calmar las ansias de los fanáticos y confirmar que el argentino está listo para cualquier desafío que se le presente en el calendario.