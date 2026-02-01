Temporada 2026

A toda velocidad entre la nieve: el estreno extremo de Franco Colapinto con Alpine

El joven piloto argentino participó de un evento promocional de su nueva escudería en los Alpes franceses. A bordo de un auto de rally y sobre una superficie helada, Colapinto mostró sus credenciales antes del inicio de la temporada: “Me divertí mucho”, confesó.