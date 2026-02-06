Test de Bahréin: horarios, TV y todo sobre el estreno de Colapinto con el A526

Luego de una semana de ensayos privados en Barcelona, la Fórmula 1 afronta sus primeros test oficiales de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin.
La Fórmula 1 pone primera de manera oficial rumbo a la temporada 2026 con los test de pretemporada en Bahréin. Del 11 al 13 de febrero, el paddock se instala en Sakhir para las primeras pruebas abiertas al público, con horarios confirmados para Latinoamérica y la expectativa puesta en Franco Colapinto y Sergio “Checo” Pérez, protagonistas en un año de grandes cambios técnicos.
A diferencia de lo ocurrido en España, donde reinó el hermetismo absoluto, las pruebas en Sakhir contarán con cobertura mediática completa, tiempos oficiales y transmisión para el público.
Las sesiones se desarrollarán entre el 11 y el 13 de febrero, y serán determinantes para evaluar el rendimiento real de los nuevos monoplazas bajo el reglamento 2026, que introduce unidades de potencia con un 50% de aporte eléctrico, mayor complejidad energética y una redefinición aerodinámica profunda.
Uno de los focos para el público latinoamericano estará puesto en Franco Colapinto, quien encara su primer año completo con Alpine tras una temporada 2025 complicada para la escudería francesa.
En los test privados de Barcelona, Alpine dejó sensaciones positivas gracias a una mejor adaptación al nuevo paquete técnico y, especialmente, al acoplamiento con las unidades de potencia Mercedes. Sin mostrar tiempos oficiales, el equipo logró completar programas extensos sin fallas mayores, un avance significativo respecto al año pasado.
En Bahréin, Colapinto tendrá la oportunidad de medirse por primera vez en igualdad de condiciones frente al resto de la parrilla y comprobar si el progreso técnico se traduce en competitividad real.
En el caso de Sergio “Checo” Pérez, el enfoque es diferente. El mexicano llega a Bahréin tras completar más de 60 vueltas con Cadillac durante los ensayos en España, en el marco del ambicioso proyecto del equipo estadounidense.
Si bien los registros no fueron competitivos, dentro de Cadillac el objetivo sigue siendo claro: detectar fallas, validar sistemas y acumular datos técnicos en una estructura que todavía se encuentra en fase de construcción. Bahréin será clave para evaluar la fiabilidad del conjunto y el comportamiento del auto en condiciones de carrera simulada.
Mercedes desembarca en Sakhir con uno de los programas más extensos de la pretemporada: más de 500 giros completados con su nueva unidad de potencia.
Sin embargo, el equipo alemán llega envuelto en polémica debido a acusaciones sobre el sistema de compresión del motor térmico, un tema que la FIA aún no terminó de resolver y que podría condicionar el desarrollo inicial del campeonato.
Ferrari, en tanto, fue el equipo que más miradas acaparó en Barcelona gracias al mejor registro no oficial marcado por Lewis Hamilton. Aun así, en el paddock persisten las dudas: ¿ritmo real o estrategia de despiste? Bahréin ofrecerá un escenario mucho más transparente para despejar interrogantes.
Las pruebas se desarrollarán durante tres jornadas completas en el Circuito de Sakhir. Para el público argentino los horarios serán de 04:00 a 13:00.
Los usuarios de F1 TV tendrán la última hora de cada día de la sesión a través de la aplicación oficial. Se espera que Disney+, también transmita los test.