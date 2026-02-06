Fórmula 1

Test de Bahréin: horarios, TV y todo sobre el estreno de Colapinto con el A526

La Fórmula 1 pone primera de manera oficial rumbo a la temporada 2026 con los test de pretemporada en Bahréin. Del 11 al 13 de febrero, el paddock se instala en Sakhir para las primeras pruebas abiertas al público, con horarios confirmados para Latinoamérica y la expectativa puesta en Franco Colapinto y Sergio “Checo” Pérez, protagonistas en un año de grandes cambios técnicos.