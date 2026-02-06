ATP 125

Burruchaga avanzó en un jueves marcado por la lluvia en el Quini 6 Rosario Challenger

En una jornada condicionada por las inclemencias climáticas, Román Burruchaga fue el único argentino en avanzar a los cuartos de final del Quini 6 Rosario Challenger, mientras varios partidos debieron suspenderse y se reprogramaron para este viernes.