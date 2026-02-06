Burruchaga avanzó en un jueves marcado por la lluvia en el Quini 6 Rosario Challenger

La lluvia fue protagonista este jueves en el Jockey Club de Rosario y obligó a que solo dos de los cuatro partidos programados de la segunda ronda del cuadro principal pudieran completarse.
En una jornada condicionada por las inclemencias climáticas, Román Burruchaga fue el único argentino en avanzar a los cuartos de final del Quini 6 Rosario Challenger, mientras varios partidos debieron suspenderse y se reprogramaron para este viernes.
La lluvia fue protagonista este jueves en el Jockey Club de Rosario y obligó a que solo dos de los cuatro partidos programados de la segunda ronda del cuadro principal pudieran completarse.
En ese contexto adverso, Román Burruchaga (118° del ranking ATP), quinto preclasificado del Quini 6 Rosario Challenger presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, fue el único argentino que logró sellar su pase a los cuartos de final.
Tras una postergación inicial, Burruchaga ratificó el sólido nivel mostrado en su debut y se impuso con autoridad ante su compatriota Genaro Olivieri.
El resultado fue un claro 6-3 y 6-1, con apenas cuatro games cedidos, en lo que representó su sexta victoria sobre Olivieri en ocho enfrentamientos entre ambos. “Jugamos varias veces y es un rival muy duro. Por suerte salió a la perfección lo que habíamos hablado con el equipo; la clave fue ser consistente”, explicó el vencedor en conferencia de prensa.
El actual campeón del Buenos Aires Challenger atraviesa un gran momento y, de consagrarse en Rosario, podría ingresar por primera vez al top 100 del ranking mundial.
La otra gran noticia de la jornada la dio el brasileño Pedro Boscardin Dias (268°), quien consiguió la mejor victoria de su carrera al derrotar en tres sets a Francisco Comesaña, segundo cabeza de serie y número 68 del mundo.
El triunfo por 6-4, 3-6 y 6-3 le permitió al brasileño sumar su segundo éxito ante un jugador top 100 —el anterior había sido frente a Thiago Tirante en Curitiba 2025— y asegurar su mejor ranking histórico, que lo ubicará cerca del puesto 250 a partir del lunes.
El triunfo de Burruchaga precedió a un verdadero duelo de alto voltaje entre el campeón defensor del torneo, Camilo Ugo Carabelli (48°), y Facundo Díaz Acosta (301°), uno de los cuatro campeones ATP presentes en el cuadro.
El zurdo se llevó el primer set por 7-5 tras ganar cinco games consecutivos, pero el primer preclasificado reaccionó con un sólido 6-4 en el segundo parcial. Cuando el tercer set prometía una definición apasionante, una nueva tormenta obligó a suspender el encuentro, que se reanudará este viernes desde las 15.30.
A la misma hora, pero en cancha 1, se completará el partido que favorecía al boliviano Hugo Dellien (149°), finalista en la edición 2025, frente al argentino Juan Manuel La Serna (386°), proveniente de la clasificación.
Con el cierre de la segunda ronda, el viernes también tendrá acción de cuartos de final. En la cancha central, Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al italiano Andrea Pellegrino no antes de las 17. Luego se medirán los ganadores de los encuentros suspendidos y, en el último turno, será el momento de Burruchaga frente a Boscardin Dias.
En cancha 1, desde las 19, completarán su partido el taiwanés Chun-Hsin Tseng y el argentino Valerio Aboian, una de las revelaciones del torneo tras encadenar cuatro triunfos consecutivos entre la clasificación y el cuadro principal. Además, se disputarán las semifinales del certamen de dobles.
El Quini 6 Rosario Challenger es el único torneo de categoría 125 que se disputa en Argentina y uno de los más importantes de la región.
Las entradas para el cuadro principal están disponibles en la web de TuEntrada, con valores desde $6.000. También se ofrecen palcos y plateas con acceso VIP, que incluyen gastronomía premium y una experiencia diferencial.
Los socios del Jockey Club de Rosario cuentan con un 20% de descuento, al igual que los socios de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) para las jornadas de jueves a domingo, con cupos limitados. Los beneficios no son acumulables.