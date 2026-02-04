Inicio contundente de Cerúndolo en el Quini 6 Rosario Challenger

Implacable. Juan Manuel Cerúndolo (85° del ranking ATP), cuarto preclasificado del Quini 6 Rosario Challenger presentado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, tuvo un estreno sin fisuras en el certamen perteneciente al Challenger Tour. El zurdo se impuso con contundencia por 6-1 y 6-1 ante Gonzalo Villanueva y selló su pase a los octavos de final.
Uno de los cuatro campeones ATP presentes en el torneo —se consagró en el Córdoba Open 2021, en lo que fue su irrupción en el circuito mayor—, Cerúndolo controló el encuentro de principio a fin en el segundo turno del estadio principal del Jockey Club.
El Quini 6 Rosario Challenger es el único torneo categoría 125 que se disputa en el país y uno de los más relevantes de la región.
Su próximo desafío será ante Juan Bautista Torres, lo que garantiza la presencia de un argentino en los cuartos de final del certamen.
Sorpresa y emoción en la cancha central
La actividad en la cancha central había comenzado con la gran sorpresa de la jornada. Valerio Aboian (526°), quien había caído en la última ronda de la clasificación, ingresó al cuadro principal como lucky loser tras la baja de Mariano Navone por una enfermedad viral y no desaprovechó la oportunidad.
El Quini 6 Rosario Challenger es el único torneo categoría 125 que se disputa en el país y uno de los más relevantes de la región.
En un partido épico de casi tres horas, Aboian derrotó al brasileño Thiago Seyboth Wild, campeón ATP y ex número 60 del mundo, por 6-4, 2-6 y 6-4, logrando el triunfo más resonante de su carrera profesional y encendiendo al público rosarino.
Buen arranque argentino y un torneo de jerarquía
La ilusión local continúa de la mano de Luciano Ambrogi (424°), quien respaldado por familiares y amigos sumó su tercer triunfo consecutivo sin ceder sets —tras superar la qualy— al vencer a Santiago Rodríguez Taverna.
El Quini 6 Rosario Challenger es el único torneo categoría 125 que se disputa en el país y uno de los más relevantes de la región.
El rosarino se medirá en la próxima ronda con el italiano Andrea Pellegrino (143°), octavo preclasificado.
Otro argentino que avanzó fue Genaro Oliveri (239°), sólido ganador ante el brasileño Felipe Meligeni Alves. El jugador de Bragado, de destacada actuación en Roland Garros 2023, enfrentará a Román Burruchaga, asegurando así otro representante nacional en cuartos de final.
También se sumaron al lote de ganadores el taiwanés Chun-Hsin Tseng (122°) y el brasileño Pedro Boscardin Dias, quien protagonizó una gran remontada frente al italiano Marco Cecchinato, campeón ATP en tres ocasiones y semifinalista de Roland Garros 2018.
El Quini 6 Rosario Challenger es el único torneo categoría 125 que se disputa en el país y uno de los más relevantes de la región.
La clasificación comenzó el domingo 1° con entrada libre y gratuita, mientras que las entradas para el cuadro principal están disponibles en TuEntrada, con valores desde $6.000. También se ofrecen palcos y plateas con acceso VIP, con gastronomía y servicios exclusivos para vivir el tenis desde un entorno privilegiado.