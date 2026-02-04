#HOY:

La Fórmula 1 tendrá nueva casa en Londres: más espacio y una apuesta al crecimiento global

Formula One Management anunció que a comienzos del próximo año trasladará su sede londinense a un edificio de oficinas de última generación en Westminster, en línea con el crecimiento de la categoría.

La F1 alquilará el edificio completo de nueve plantas. Credito: Motorsportla.comLa F1 alquilará el edificio completo de nueve plantas. Credito: Motorsportla.com
La Fórmula 1 avanza en los planes para trasladar su sede central en Londres a comienzos del próximo año. Formula One Management (FOM), titular de los derechos comerciales del campeonato, alquilará un edificio de oficinas completamente remodelado de 8.685 metros cuadrados en el barrio de Westminster, con capacidad para albergar a unos 300 empleados.

La mudanza responde al sostenido crecimiento de la estructura administrativa de la categoría en los últimos años, impulsado por la expansión global del campeonato, el aumento de audiencias y el fortalecimiento de sus áreas comerciales, digitales y de marketing.

De St James’s Market a un edificio de nueve plantas

La última vez que la Fórmula 1 cambió de oficinas fue en 2017, tras la adquisición del negocio por parte de Liberty Media. En ese entonces, se dejó atrás la histórica sede utilizada durante la era de Bernie Ecclestone en Prince’s Gate para instalarse en 2 St James’s Market, donde la organización ocupó cerca de 1.952 metros cuadrados.

Ahora, la dirección de la F1 confirmó el traslado al 40 Broadway, un edificio de nueve plantas ubicado al otro lado de St James’s Park.

El inmueble, cuya superficie está destinada mayoritariamente a oficinas, cuenta además con terrazas en la azotea con vistas privilegiadas al parque, al Palacio de Buckingham y al Parlamento británico. La información fue difundida inicialmente por Estate Gazette.

Un compromiso renovado con Londres y el Reino Unido

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó el valor estratégico de la mudanza: “Estamos encantados de trasladar la sede y a nuestro brillante equipo, que es la fuerza impulsora detrás del increíble deporte global que es la Fórmula 1, a estas oficinas de última generación en 40 Broadway”.

Domenicali subrayó además que la decisión reafirma el compromiso de la categoría con Londres y el Reino Unido, país donde tienen su base nueve de los once equipos que integran actualmente la parrilla del campeonato mundial.

El edificio había sido ocupado anteriormente por el operador de centros comerciales Intu, que entró en administración en 2020. Posteriormente fue adquirido, demolido y redearrollado por Tellon Capital, firma responsable del nuevo complejo.

Desde la desarrolladora, su cofundador James Burchell celebró la llegada de la F1 como inquilino.

“Estamos orgullosos de asegurar a la Fórmula 1 como ocupante de este excepcional desarrollo de oficinas de grado A. Esto valida nuestra decisión de construir el edificio de manera especulativa y demuestra que las oficinas siguen siendo clave para las empresas, siempre que ofrezcan espacios de alta calidad, sostenibles y con excelentes comodidades”.

La mudanza marca un nuevo capítulo para la Fórmula 1 fuera de las pistas, alineando su infraestructura corporativa con la dimensión global que hoy tiene el campeonato.

