Williams reveló la decoración del FW48 en medio de un inicio de temporada complicado

La escudería británica presentó oficialmente la decoración del FW48, su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1. Con un diseño que mantiene la identidad azul pero suma nuevos matices y patrocinadores, el equipo inicia una nueva etapa en un año clave marcado por cambios técnicos y desafíos deportivos.
Williams dio a conocer este martes la decoración oficial de su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1.
El FW48 mantiene la línea estética de los últimos años, con predominio del azul oscuro y el negro, aunque incorpora nuevos detalles en azul claro y blanco en los pontones laterales, pensados para resaltar la presencia de sus recientes socios comerciales.
El diseño refleja la continuidad visual de la escudería, pero también una evolución acorde a la nueva etapa que atraviesa el equipo, tanto a nivel deportivo como institucional.
La presentación de la decoración coincidió con el anuncio de importantes acuerdos comerciales. Williams confirmó a Barclays como su “socio bancario oficial”, mientras que Komatsu, empresa japonesa de maquinaria pesada, continúa acompañando al equipo como patrocinador desde la temporada 2024.
Estos acuerdos refuerzan la estructura financiera de la escudería en un momento clave, marcado por la llegada de una nueva era reglamentaria en la Fórmula 1 y por el objetivo declarado de volver a competir en los puestos de vanguardia.
“2026 es el siguiente paso en el camino de regreso hacia la cima para Atlassian Williams F1 Team, al entrar en una nueva era para el deporte”, señaló el director del equipo, James Vowles.
“Tenemos una gran alineación de pilotos, nuevos socios fantásticos y una base de fanáticos en constante crecimiento. Queremos construir sobre el éxito que saboreamos el año pasado, aunque sabemos que el desafío será enorme”.
La presentación del FW48 se dio en un contexto particular. Williams fue el único equipo que no participó en los tests de pretemporada en Barcelona, debido a retrasos en el desarrollo del monoplaza. Si bien el auto aún no se mostró físicamente en pista, desde la escudería aseguraron que la decisión fue estratégica.
Vowles explicó que, si bien el equipo podría haber llegado a Barcelona, hacerlo habría implicado una desventaja en términos de repuestos y fiabilidad. “Lo más importante era asegurarnos de tener un coche confiable listo para rodar desde el primer día en Bahréin”, sostuvo.
El equipo utiliza unidad de potencia y caja de cambios provistas por Mercedes, por lo que los datos obtenidos por la escudería alemana durante las pruebas iniciales también servirán como referencia para Williams.
“Confiamos en que con seis días de pruebas en Bahréin podremos completar el programa necesario y llegar bien preparados al inicio de la temporada”, afirmó el británico.
Los tests oficiales de pretemporada se desarrollarán en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, y todo indica que el FW48 hará allí su debut absoluto en pista. Hasta entonces, Williams continuará trabajando en el Virtual Test Track para afinar los últimos detalles.
Con una imagen renovada, nuevos patrocinadores y una estructura técnica en evolución, Williams inicia la temporada 2026 con expectativas moderadas pero con la ambición intacta de volver a ser protagonista en la máxima categoría del automovilismo mundial.