Fórmula 1

Williams reveló la decoración del FW48 en medio de un inicio de temporada complicado

La escudería británica presentó oficialmente la decoración del FW48, su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1. Con un diseño que mantiene la identidad azul pero suma nuevos matices y patrocinadores, el equipo inicia una nueva etapa en un año clave marcado por cambios técnicos y desafíos deportivos.