LPF

La paciencia se agota rápido en el Newell’s de la dupla

Luego de conseguir un solo punto en las primeras tres fechas del nuevo campeonato, los técnicos Orsi y Gómez empiezan a sentir la presión de un equipo que necesita ganar para no empezar a sufrir temprano con el riesgo de descenso. El sábado la “Lepra” recibe a Defensa y Justicia