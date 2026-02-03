Proyección nacional para Juan Ignacio Fankhauser en la paranatación argentina

Juan Ignacio Fankhauser, joven paranadador oriundo de Vera, fue seleccionado para participar de un campus nacional de tecnificación que se desarrollará durante cuatro días, con dobles jornadas de entrenamiento y aprendizaje.
El joven paranadador verense Juan Ignacio Fankhauser fue convocado a un campus nacional de tecnificación organizado por el Comité Paralímpico Argentino en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. La experiencia reunirá a 20 deportistas juveniles de todo el país y a los técnicos de las federaciones nacionales.
La actividad reunirá a 20 paranadadores de las categorías infantiles y juveniles, bajo la conducción de técnicos a cargo de las federaciones nacionales.
El objetivo principal de este primer campus es evaluar la condición integral de los deportistas, acompañar su proceso de formación hacia la especialización y promover una planificación individual eficiente, respetando las distintas etapas del desarrollo deportivo.
Las jornadas se llevarán a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) y estarán organizadas por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR).
Durante la concentración, Fankhauser tendrá la oportunidad de entrenar bajo la supervisión directa de los técnicos nacionales de la Selección Argentina, accediendo a recursos humanos y materiales que fortalecen la proyección a mediano y largo plazo.
Juani fue seleccionado como parte del grupo juvenil, junto a otros 19 paranadadores de distintas provincias, lo que representa un importante reconocimiento a su desempeño deportivo y a su evolución competitiva.
La presencia del joven verense en este evento no es casualidad. Es el resultado de un trabajo planificado a lo largo de 2025 junto al equipo de competición convencional del Club Sanjustino y su entrenador, Santiago Sartin, cuya labor ha sido determinante en la progresión técnica y física del deportista.
Desde la institución destacaron que la participación de Fankhauser en estas jornadas permitirá al club alinear sus metodologías de entrenamiento con las directrices de la Selección Nacional, fortaleciendo los procesos formativos.
“Es un orgullo ver cómo nuestro deportista y su técnico integran los programas de la Selección Argentina. Esta experiencia supone un enorme impulso motivacional para Juani y una validación del trabajo que realizamos diariamente en el club”, señalaron desde el Club Sanjustino.