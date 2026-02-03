Del Club Sanjustino

Proyección nacional para Juan Ignacio Fankhauser en la paranatación argentina

El joven paranadador verense Juan Ignacio Fankhauser fue convocado a un campus nacional de tecnificación organizado por el Comité Paralímpico Argentino en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. La experiencia reunirá a 20 deportistas juveniles de todo el país y a los técnicos de las federaciones nacionales.