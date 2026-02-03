Esperanza

La digitalización permitió al municipio ahorrar más de 20 millones de pesos en papel durante 2025

Gracias al avance sostenido en la digitalización de trámites y expedientes, la Municipalidad de Esperanza logró ahorrar más de 20 millones de pesos en papel, cartones e impresos durante 2025. Desde el Ejecutivo local destacaron que la modernización administrativa mejora la eficiencia, reduce costos y fortalece la transparencia en la gestión pública.