La digitalización permitió al municipio ahorrar más de 20 millones de pesos en papel durante 2025
Gracias al avance sostenido en la digitalización de trámites y expedientes, la Municipalidad de Esperanza logró ahorrar más de 20 millones de pesos en papel, cartones e impresos durante 2025. Desde el Ejecutivo local destacaron que la modernización administrativa mejora la eficiencia, reduce costos y fortalece la transparencia en la gestión pública.
Esperanza redujo un 56 % el uso de papel y ahorró más de 20 millones de pesos en un año. Foto: Fernando Nicola
La Municipalidad de Esperanza informó que durante el año 2025 logró un ahorro superior a los 20 millones de pesos en la compra de papel, cartones e impresos, como resultado directo del proceso de digitalización de trámites y expedientes administrativos que viene desarrollando en los últimos años.
El intendente Rodrigo Müller destacó que este resultado refleja una transformación profunda en la forma de gestionar el Estado local.
“Este logro es consecuencia directa de la incorporación de herramientas digitales en la gestión cotidiana del municipio, lo que permite ordenar procesos, disminuir costos y mejorar los tiempos de respuesta. En definitiva, es otra muestra clara de que estamos avanzando hacia un Estado más eficiente”, afirmó.
Esperanza redujo un 56 % el uso de papel y ahorró más de 20 millones de pesos en un año. Foto. Fernando Nicola
En la misma línea, el jefe municipal remarcó que la modernización administrativa “no es un eslogan”, sino una metodología de trabajo basada en el uso de información, sistemas y procedimientos más eficientes, con impacto tanto en la gestión interna como en la atención al vecino.
Menos papel, más eficiencia y menor impacto ambiental
Entre los años 2023 y 2025, el municipio logró reducir el consumo de papel en un 56 %, pasando de 1.739 resmas anuales a 760. El ahorro registrado durante 2025 corresponde exclusivamente a la disminución en la compra de papel, cartones e impresos en relación con lo presupuestado inicialmente.
Desde el Ejecutivo explicaron que esta reducción está estrechamente vinculada a la simplificación de los circuitos administrativos, la eliminación de duplicaciones innecesarias y la digitalización progresiva de los expedientes.
Estos cambios no solo permitieron disminuir costos operativos, sino también acortar los tiempos internos de tramitación y reducir el impacto ambiental asociado al uso intensivo de papel.
En ese sentido, Müller señaló que el proceso de digitalización se está extendiendo de manera gradual a las distintas dependencias descentralizadas del municipio. “La idea es que el vecino pueda consultar y hacer un seguimiento de su reclamo, trámite o gestión desde una aplicación, en tiempo real”, explicó.
Trámites digitales, transparencia y acceso a la información
Uno de los principales avances del proceso de modernización se dio a partir de la actualización del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y de la capacitación del personal municipal.
Actualmente, el trámite de habilitación de eventos puede realizarse de manera 100 % digital y, hasta noviembre de 2025, se gestionaron por esta vía 114 expedientes, lo que representa el 4 % del total de trámites ingresados al municipio en ese período.
En paralelo, el municipio avanza en la digitalización del procedimiento de habilitación de empresas a través del Sistema Visor Urbano y en la habilitación de comercios mediante un convenio internacional con la Fundación Bloomberg, lo que permitirá agilizar procesos y mejorar la experiencia de los contribuyentes.
Esperanza redujo un 56 % el uso de papel y ahorró más de 20 millones de pesos en un año. Foto: Fernando Nicola
Asimismo, continúa fortaleciéndose la plataforma de Gobierno Digital Abierto (GDA), que centraliza y sistematiza información pública y administrativa. Esta herramienta facilita el acceso, la consulta y el control de la información, tanto a nivel interno como externo, y reduce significativamente la necesidad de realizar trámites en soporte papel.
Finalmente, el intendente subrayó que “la digitalización de trámites y el uso de plataformas digitales aportan mayor trazabilidad y control, lo que fortalece la transparencia y la calidad de la gestión pública”, consolidando un modelo de Estado más moderno, eficiente y cercano a la comunidad.