Flexibilizan el mecanismo

El Premio a la Asistencia Perfecta contemplará hasta dos faltas de 2025

Se reconocerán retroactivamente los valores no percibidos por dicho concepto durante el año anterior, hasta completar el monto correspondiente. Asimismo, habrá un reconocimiento adicional a quienes no hayan acreditado ninguna falta a lo largo del año. Se acreditarán los fondos el 13 de febrero.