El Premio a la Asistencia Perfecta contemplará hasta dos faltas de 2025
Se reconocerán retroactivamente los valores no percibidos por dicho concepto durante el año anterior, hasta completar el monto correspondiente. Asimismo, habrá un reconocimiento adicional a quienes no hayan acreditado ninguna falta a lo largo del año. Se acreditarán los fondos el 13 de febrero.
María Martín afirmó que la medida reconoce el esfuerzo docente y busca fortalecer la regularidad en las aulas.
El gobierno provincial anunció una flexibilización transitoria en el pago del Premio a la Asistencia Perfecta, y también será abonado a los docentes que hayan tenido hasta dos faltas a lo largo de 2025. Hasta aquí, el beneficio sólo era percibido por quienes no registraban ninguna inasistencia.
Según explicaron funcionarios del área, la medida "reconoce el monto no percibido -tanto mensual como trimestral- para quienes registraron una o dos ausencias" durante el año pasado. En el devenir de 2026 se evaluará si esta flexibilización se mantiene y continúa.
Las autoridades anticiparon, asimismo, que se otorgará el equivalente a un premio trimestral adicional a quienes no hayan tenido ninguna inasistencia el año pasado. La medida demandará una erogación de más de 5 millones de dólares y favorecerá a 23.826 docentes de toda la provincia.
El detalle
En conferencia de prensa, la Secretaria General de Educación, María Martín, aseguró que los cambios al sistema fueron "producto del diálogo permanente con docentes y directivos". El programa, recordó la funcionaria, se proponía "bajar el ausentismo docente, sostener la regularidad del maestro frente al aula y mejorar los aprendizajes".
A casi dos años de su instrumentación, el gobierno analizó la evolución lograda en el sistema y decidió introducir los cambios anunciados. Según precisó Martín, mientras que en mayo de 2024 los docentes que habían accedido al Premio eran alrededor de veinte mil, en diciembre de 2025 ese número prácticamente se duplicó, con "50 mil docentes participando del sistema".
María Martín explicó la flexibilización del Premio a la Asistencia Perfecta para docentes con hasta dos faltas.
En el caso de las inasistencias serán contempladas todas las causas excepto aquellas que respondan a la adhesión a medidas de fuerza. "Esto tiene que ver con la intención de reconocer el esfuerzo y la dedicación de muchos docentes con situaciones particulares que se vieron obligados a ausentarse hasta dos días a lo largo del año", explicó Martín.
Los docentes que estén incluidos en este universo tendrán un reconocimiento retroactivo de los meses en los que no hayan percibido los valores en concepto del Premio, hasta equiparar el monto correspondiente. Las sumas estarán acreditados a partir del próximo viernes 13 de febrero.
Futuro
Consultada sobre la posibilidad de que el beneficio se sostenga durante el corriente año, María Martín recordó el contexto en el que se gestó la medida. "Teníamos altos índices de ausentismo y había que tomar medidas inmediatas – planteó-. Hoy – sostuvo-, eso está cambiando. Los números nos demuestran que estamos mejorando y que hay muchos más docentes en las aulas, y eso nos permite reflexionar. Si seguimos avanzando y el sistema logra autorregularse de manera justa y eficiente, las necesidades serán otras y estamos dispuestos a repensar todas las herramientas necesarias para reconocer al docente", concluyó.
El Premio a la Asistencia Perfecta genera una fuerte controversia en el sector docente puesto que es interpretado como una "medida cuasiextorsiva" que reedita el presentismo instaurado en gestiones anteriores, y posteriormente derogado.