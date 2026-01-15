En debate

La IA en la escuela: cómo redefine el aprendizaje, el rol docente y la gestión

Un informe de Argentinos por la Educación y el Instituto Tecnológico de Massachusetts analiza cómo el avance de la IA impacta en la enseñanza y el aprendizaje, y a su vez los riesgos que plantea. Especialistas advierten que, sin alfabetización crítica, reglas claras y supervisión humana, su uso puede afectar el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes.