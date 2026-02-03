En el sur santafesino

Con inversión provincial, construyen un nuevo Circuito Vial en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez

Con un aporte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que supera los 20 millones de pesos, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez avanza en la construcción de un Circuito Vial en el Parque Regional. El nuevo espacio permitirá centralizar los exámenes teóricos y prácticos de conducción, las capacitaciones en educación vial y la formación de futuros conductores en un entorno seguro y controlado.