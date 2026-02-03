Con inversión provincial, construyen un nuevo Circuito Vial en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez avanza en la construcción de un Circuito Vial en el predio del Parque Regional, ubicado sobre la Colectora de Circunvalación Juan Pablo II y la bajada Nogués.
Con un aporte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que supera los 20 millones de pesos, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez avanza en la construcción de un Circuito Vial en el Parque Regional. El nuevo espacio permitirá centralizar los exámenes teóricos y prácticos de conducción, las capacitaciones en educación vial y la formación de futuros conductores en un entorno seguro y controlado.
La obra se ejecuta gracias a un aporte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial del Gobierno de la Provincia que supera los 20 millones de pesos y apunta a mejorar de manera integral los procesos vinculados a la obtención de la licencia de conducir y a la educación vial.
Los trabajos comprenden el trazado del circuito, el relleno, la nivelación y la consolidación del suelo, además de la adecuación del espacio para centralizar los exámenes teóricos y prácticos, así como las instancias de capacitación.
El proyecto también contempla que el predio pueda ser visitado por escuelas públicas y privadas de la ciudad, incorporándolo como un recurso pedagógico dentro de los dispositivos de Educación Vial.
En relación con el alcance de la obra, el subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Raúl Domínguez, explicó que el nuevo Circuito Vial permitirá reorganizar y optimizar los distintos pasos del trámite para obtener la licencia de conducir.
“Lo primero que se va a trasladar a este nuevo espacio es la charla de Educación Vial que se daba en el Rotary, el examen teórico que actualmente se realiza en Licencia de Conducir en el CIM de calle Juan Domingo Perón, y también el examen práctico que se hacía en la Plaza del Ferroviario”, detalló el funcionario.
De este modo, el Centro de Integración Municipal (CIM) quedará destinado exclusivamente a las instancias administrativas y médicas. “Las personas pasarían por el CIM solo para completar la planilla, realizar el control médico y abonar, mientras que el resto del trámite estará centralizado en el Circuito Vial”, precisó Domínguez.
Además de mejorar la logística del sistema de licencias, el nuevo circuito apunta a generar un entorno seguro y controlado para la formación de conductores. En ese sentido, el subsecretario adelantó que se proyecta habilitar, en horarios vespertinos, un espacio destinado a las Escuelas de Manejo.
“Queremos generar un lugar, controlado por inspectores y con turnos previamente otorgados, donde las escuelas puedan acceder y realizar un recorrido completo, con señalización vial real, para que los aspirantes practiquen en condiciones adecuadas, algo que hoy no tenemos en la ciudad”, remarcó.
Finalmente, Domínguez subrayó que la obra permitirá “centralizar en un único espacio geográfico la capacitación, el examen teórico y la prueba práctica de manejo”, brindando un entorno que promueva hábitos de conducción responsable y fortalezca la conciencia ciudadana en materia de seguridad vial.