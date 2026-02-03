Inserción laboral

"Horneando Futuro": Pilar celebró el cierre de un proyecto que impulsa la inclusión y el trabajo

En el marco del programa Nutre Localidades, impulsado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, se realizó en Pilar la reunión de cierre y entrega de certificados del proyecto “Horneando Futuro”, una iniciativa gestionada por el Área Social comunal que acompañó a madres del comedor comunitario “Niños Alegres” en su formación laboral y desarrollo productivo.