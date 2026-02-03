"Horneando Futuro": Pilar celebró el cierre de un proyecto que impulsa la inclusión y el trabajo
En el marco del programa Nutre Localidades, impulsado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, se llevó a cabo en Pilar la reunión de cierre y entrega de certificados del proyecto “Horneando Futuro”, una iniciativa orientada a la inclusión social y al fortalecimiento de oportunidades laborales para madres que integran el comedor comunitario “Niños Alegres”.
La propuesta fue gestionada por el Área Social de la Comuna de Pilar y tuvo como eje central el acompañamiento integral de las participantes, brindando herramientas concretas para el desarrollo personal, laboral y productivo.
Durante el desarrollo del proyecto, las mujeres accedieron a capacitaciones en oficios, enfocadas en la producción y elaboración de alimentos, sumando además un curso de Community Manager, pensado para fortalecer las capacidades de comunicación, difusión y promoción de emprendimientos propios a través de redes sociales y plataformas digitales.
Proceso
Como parte del proceso formativo, las participantes también tuvieron la posibilidad de acceder a un microcrédito, destinado a la adquisición de insumos y herramientas de trabajo, con el objetivo de potenciar sus proyectos productivos y favorecer la autonomía económica.
El programa contó, asimismo, con el acompañamiento permanente de la Oficina de Empleo, que brindó asesoramiento, orientación y apoyo técnico, promoviendo la inserción laboral y el desarrollo económico de las familias involucradas.
La instancia de cierre no solo permitió reconocer el esfuerzo y compromiso de las participantes, sino que también reafirmó el valor de este tipo de políticas públicas que apuestan a la inclusión social, el fortalecimiento de capacidades y la generación de nuevas oportunidades para las vecinas de la comunidad de Pilar.
Desde la Comuna destacaron la importancia del trabajo articulado entre el Estado provincial y los gobiernos locales para continuar impulsando proyectos que promuevan la igualdad, el crecimiento personal y el desarrollo humano.
Reducir la contaminación sonora
Desde la Comuna de Pilar informaron que la destrucción de los escapes se realizó en estricto cumplimiento de la Ordenanza N° 448/2008, que prohíbe la circulación de vehículos con sistemas de escape fuera de norma.
Dicha reglamentación establece el secuestro de los rodados que incumplan con los niveles permitidos de emisión sonora, una infracción frecuente detectada en los controles vehiculares que se desarrollan en distintos puntos del partido.
Estas acciones forman parte de una política sostenida de fiscalización que busca ordenar el tránsito y desalentar conductas que afectan la tranquilidad de los vecinos.
Asimismo, la Comuna recordó que la Ordenanza N° 823/2018 dispone la destrucción total de los escapes antirreglamentarios, tal como se detalla en su Anexo I. Esta medida tiene como objetivo impedir la reutilización o reventa de estos dispositivos, considerados generadores de ruidos molestos y otras faltas que alteran el normal desarrollo de la vida urbana.
La contaminación sonora producida por escapes fuera de norma representa una de las principales quejas de los vecinos, especialmente en zonas residenciales y durante horarios nocturnos.
Una política de prevención y convivencia ciudadana
Desde la gestión comunal destacaron que este tipo de procedimientos se inscriben dentro de una estrategia integral de control y prevención, orientada a mejorar la convivencia ciudadana, fortalecer el respeto por las normas y garantizar el bienestar general.
En ese sentido, remarcaron que los operativos continuarán desarrollándose de manera constante, con el objetivo de consolidar una comunidad más ordenada, segura y comprometida con el respeto al espacio público y a la calidad de vida de todos los habitantes de Pilar.