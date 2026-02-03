Autos 0 km: febrero abre con subas mínimas y marcas que congelan precios
Luego de un enero que cerró con 65.000 patentamientos, pero por debajo de las proyecciones del sector, las automotrices iniciaron febrero con una estrategia clara: aumentos mínimos, listas sin cambios y decisiones comerciales pensadas para evitar que la baja estacional golpee con fuerza al mercado.
El mercado automotor argentino inició febrero con una señal que no pasó inadvertida. Luego de alcanzar las 65.000 unidades 0 km en enero, aunque con un resultado un 5% por debajo de las previsiones iniciales, las principales terminales redefinieron su política comercial.
El objetivo es claro: evitar que la baja estacional típica del segundo mes del año se profundice. La meta sectorial es que la caída no supere el 7% y que el mercado pueda sostener un volumen superior a las 60.000 unidades patentadas.
Con ese horizonte, las empresas comenzaron a publicar listas de precios con ajustes mínimos, e incluso con congelamientos totales en algunas marcas. La estrategia no es casual: sostener la demanda en un contexto de consumo contenido y fuerte competencia interna.
Stellantis fue la primera automotriz en difundir sus precios de febrero. Lo hizo para Citroën, Fiat, Peugeot y Jeep-Ram, marcando el pulso inicial del mercado.
En Citroën, los aumentos fueron prácticamente simbólicos. El promedio fue del 0,4% en casi toda la gama. Solo el Aircross de siete asientos recibió un ajuste del 1,1%, mientras que los utilitarios Jumpy y Jumper quedaron sin modificaciones.
Fiat aplicó una política uniforme. El incremento promedio fue del 0,5% para todos los modelos y versiones, desde autos urbanos y SUV hasta las pick-up nacionales. El Fiat 600 Hybrid, importado de Europa, mantuvo su valor en USD 34.500.
Peugeot mostró una suba promedio aún menor, del 0,36%, influenciada por la presencia de modelos importados en dólares. Los 408, 3008 y 5008 conservaron sus precios internacionales, mientras que 208, 2008 y Partner tuvieron ajustes del 0,5%. Los furgones Boxer y Expert no registraron cambios.
En Jeep-Ram, la estrategia fue similar. La mayoría de los modelos se comercializan en dólares y mantuvieron sus valores sin variaciones. Solo las Ram Dakota Warlock y Laramie, fabricadas en el país, tuvieron una suba del 0,8%.
Una estrategia defensiva para sostener el consumo
Ford fue otra de las terminales que apostó a la moderación. El aumento promedio de marca fue del 0,9%. Bronco Sport, Bronco y Territory no tuvieron cambios, mientras que Everest subió un 1%.
Maverick registró incrementos de entre el 2% y el 3%, y la línea Ranger tuvo un ajuste promedio del 1,3%. La Ranger XL 4x4 subió un 3%, mientras que la XLT 4x4 mostró una baja del 8,6%, lo que redujo el promedio general.
Toyota presentó su lista con aumentos algo superiores al resto del mercado, especialmente en modelos importados desde Brasil. Los Yaris subieron un 3%, los Corolla Sedán entre 2,6% y 3,2%, y los Corolla Cross entre 1,7% y 1,9%.
Los modelos nacionales tuvieron aumentos más contenidos. Hilux y SW4 subieron un 1,9% en toda la gama, mientras que las Hiace nacionales registraron un incremento del 2,6%.
General Motors tomó una decisión distinta al resto del sector. Chevrolet no aplicó aumentos en febrero, manteniendo sin cambios los precios de sus 30 modelos y versiones. Esta decisión contribuyó a bajar el promedio general de subas del mercado.
Prestige Auto, en cambio, aplicó un ajuste promedio del 3,4%. Algunas versiones de Mercedes-Benz Sprinter no tuvieron cambios, mientras que determinados furgones registraron subas del 4%.
Honda Argentina también optó por congelar precios en toda su gama, tanto en pesos como en dólares. Además, oficializó el valor del nuevo Honda WR-V, que se lanzó al mercado con un precio de 41.190.000 pesos.
Un mercado que busca equilibrio
Aún restan definiciones de marcas clave como Renault, Volkswagen y Nissan. En particular, la expectativa está puesta en Renault, que en enero fue la única terminal que aplicó bajas de precios, con recortes generales cercanos al 1% y modelos con caídas de hasta el 4%.
El escenario de febrero muestra un mercado que intenta sostener volumen antes que rentabilidad. Las automotrices priorizan mantener el flujo de ventas, evitar una contracción abrupta y cuidar la actividad de concesionarios y cadenas comerciales.
La moderación en los precios refleja un cambio de lógica. Ya no se trata solo de trasladar costos, sino de preservar demanda en un contexto de consumo frágil.