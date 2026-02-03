Industria automotriz

Autos 0 km: febrero abre con subas mínimas y marcas que congelan precios

Luego de un enero que cerró con 65.000 patentamientos, pero por debajo de las proyecciones del sector, las automotrices iniciaron febrero con una estrategia clara: aumentos mínimos, listas sin cambios y decisiones comerciales pensadas para evitar que la baja estacional golpee con fuerza al mercado.