Enero cerraría con 65 mil patentamientos y confirma el giro del mercado

A sólo una semana del cierre del registro de operaciones, el mercado automotor argentino transita enero con una proyección cercana a los 65.000 patentamientos de vehículos 0 km, primera referencia concreta para un año en el que el sector espera alcanzar las 700.000 unidades vendidas.
Si bien desde la industria se aspiraba a superar las 70.000 unidades y quedar por encima de las 69.521 registradas en enero de 2025, ese objetivo aparece prácticamente descartado para ejecutivos de terminales e importadores.
Más allá de no haber alcanzado la proyección inicial, el ranking de ventas de enero permite observar con claridad el nuevo comportamiento del consumidor argentino, tanto en el tipo de vehículo elegido como en los rangos de precios predominantes.
Cambio en las preferencias
A diferencia de lo ocurrido durante el año pasado, ya no son dos autos compactos los que disputan el liderazgo. Una pick-up de fabricación nacional encabeza las ventas, seguida por otro modelo argentino, un sedán del segmento B y un SUV mediano importado desde China.
De confirmarse el cierre en torno a las 65.000 unidades, enero se convertirá en el segundo mejor mes de la década, atravesada por la fuerte caída de 2020 por la pandemia y por los bajos niveles de patentamientos registrados en 2023 y 2024.
Desde 2020, este volumen sólo sería superado por enero de 2025, cuando confluyeron un buen cierre de 2024 y un arranque sólido del año siguiente. El registro más cercano fue julio de 2025, con 62.818 unidades patentadas.
Marcas y modelos líderes
Entre las marcas, Volkswagen lidera enero con 7.528 unidades patentadas, seguida por Toyota, que alcanzó las 6.319. Se repite así el escenario de diciembre de 2025, cuando la firma alemana superó a la japonesa por un margen ajustado.
Volkswagen encabezó el ranking de marcas, seguida de cerca por Toyota y Fiat.
El tercer lugar es para Fiat, con 5.930 unidades, seguida por Ford con 5.045 y Chevrolet, que volvió al top cinco con 4.028 autos vendidos hasta el viernes 23 de enero.
Más atrás se ubican Peugeot con 3.651 patentamientos, Renault con 3.238, Citroën con 1.857, Jeep con 1.281 y Nissan con 1.135 unidades.
En el ranking de modelos, el podio está integrado por vehículos de tres segmentos distintos. Lidera la Toyota Hilux, con 2.824 unidades, seguida por el Fiat Cronos con 2.151 y el Ford Territory, de origen chino, con 2.074 patentamientos.