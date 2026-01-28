#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Mercado automotor

Enero cerraría con 65 mil patentamientos y confirma el giro del mercado

A días del cierre del registro, enero perfila unos 65.000 autos 0 km patentados. Aunque por debajo de lo esperado, el mes confirma un cambio en las preferencias del mercado argentino.

Toyota Hilux volvió a liderar las ventas y se consolidó como el vehículo más patentado de enero.Toyota Hilux volvió a liderar las ventas y se consolidó como el vehículo más patentado de enero.
 12:41
Seguinos en
Por: 

A sólo una semana del cierre del registro de operaciones, el mercado automotor argentino transita enero con una proyección cercana a los 65.000 patentamientos de vehículos 0 km, primera referencia concreta para un año en el que el sector espera alcanzar las 700.000 unidades vendidas.

Si bien desde la industria se aspiraba a superar las 70.000 unidades y quedar por encima de las 69.521 registradas en enero de 2025, ese objetivo aparece prácticamente descartado para ejecutivos de terminales e importadores.

Mirá tambiénRécord histórico en la venta de autos usados: se comercializaron casi 1,9 millones de unidades en 2025

Más allá de no haber alcanzado la proyección inicial, el ranking de ventas de enero permite observar con claridad el nuevo comportamiento del consumidor argentino, tanto en el tipo de vehículo elegido como en los rangos de precios predominantes.

Cambio en las preferencias

A diferencia de lo ocurrido durante el año pasado, ya no son dos autos compactos los que disputan el liderazgo. Una pick-up de fabricación nacional encabeza las ventas, seguida por otro modelo argentino, un sedán del segmento B y un SUV mediano importado desde China.

De confirmarse el cierre en torno a las 65.000 unidades, enero se convertirá en el segundo mejor mes de la década, atravesada por la fuerte caída de 2020 por la pandemia y por los bajos niveles de patentamientos registrados en 2023 y 2024.

Desde 2020, este volumen sólo sería superado por enero de 2025, cuando confluyeron un buen cierre de 2024 y un arranque sólido del año siguiente. El registro más cercano fue julio de 2025, con 62.818 unidades patentadas.

Marcas y modelos líderes

Entre las marcas, Volkswagen lidera enero con 7.528 unidades patentadas, seguida por Toyota, que alcanzó las 6.319. Se repite así el escenario de diciembre de 2025, cuando la firma alemana superó a la japonesa por un margen ajustado.

Volkswagen encabezó el ranking de marcas, seguida de cerca por Toyota y Fiat.Volkswagen encabezó el ranking de marcas, seguida de cerca por Toyota y Fiat.

El tercer lugar es para Fiat, con 5.930 unidades, seguida por Ford con 5.045 y Chevrolet, que volvió al top cinco con 4.028 autos vendidos hasta el viernes 23 de enero.

Más atrás se ubican Peugeot con 3.651 patentamientos, Renault con 3.238, Citroën con 1.857, Jeep con 1.281 y Nissan con 1.135 unidades.

En el ranking de modelos, el podio está integrado por vehículos de tres segmentos distintos. Lidera la Toyota Hilux, con 2.824 unidades, seguida por el Fiat Cronos con 2.151 y el Ford Territory, de origen chino, con 2.074 patentamientos.

Mirá tambiénAutos eléctricos en Argentina: los 10 modelos más vendidos en 2025

Los cinco más vendidos se completan con el Peugeot 208 (1.915 unidades) y la Ford Ranger (1.850). Más atrás aparecen el Volkswagen Tera, Amarok, Chevrolet Tracker y Peugeot 2008.

El Toyota Yaris quedó fuera del top 10 por la falta de producción en Brasil, situación que también afectó al Corolla Cross. Ambos modelos retomaron su fabricación recién a mediados de enero.

El ranking de los 20 vehículos más vendidos del mes concentra el 56% del total de las ventas, una señal clara de concentración en modelos y segmentos que hoy marcan el pulso del mercado.

Seguinos en
#TEMAS:
Argentina
Motores y Tendencias
Patentamiento
Puertonegocios
China

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro