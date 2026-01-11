Mercado automotor

Récord histórico en la venta de autos usados: se comercializaron casi 1,9 millones de unidades en 2025

A pesar de las dificultades para acceder al crédito, el mercado de autos usados cerró 2025 con un récord histórico de ventas. Según la Cámara del Comercio Automotor, se comercializaron 1.887.024 unidades, un 8,12% más que en 2024 y por encima del máximo registrado en 2013.