Récord histórico en la venta de autos usados: se comercializaron casi 1,9 millones de unidades en 2025

El mercado de autos usados volvió a mostrar su fortaleza en un contexto económico complejo. Durante 2025, la compraventa de vehículos de segunda mano alcanzó cifras históricas y consolidó al sector como uno de los más dinámicos del rubro automotor.
A pesar de las dificultades para acceder al crédito, el mercado de autos usados cerró 2025 con un récord histórico de ventas. Según la Cámara del Comercio Automotor, se comercializaron 1.887.024 unidades, un 8,12% más que en 2024 y por encima del máximo registrado en 2013.
Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), a lo largo del año pasado se vendieron 1.887.024 autos usados en todo el país. El volumen representó un crecimiento del 8,12% respecto de 2024, cuando se habían comercializado 1.745.335 unidades.
Con ese resultado, el sector superó el récord previo alcanzado en 2013, año en el que se habían vendido 1.855.032 vehículos. El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto de restricciones crediticias.
Desde la CCA destacaron que el desempeño del mercado fue positivo incluso con un acceso limitado a la financiación, una de las herramientas clave para el desarrollo del sector.
El último mes del año mostró una dinámica particular. En diciembre se vendieron 151.994 vehículos usados, lo que implicó una baja del 5,32% en comparación con diciembre de 2024, cuando se habían registrado 160.539 operaciones.
Sin embargo, al comparar con noviembre de 2025, mes en el que se habían comercializado 132.089 unidades, diciembre mostró una suba del 15,07%, reflejando un cierre de año activo.
El presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe, aseguró que los números de 2025 confirman la vitalidad del sector. “El mercado de autos usados está más vivo que nunca”, afirmó.
Según explicó, el reacomodamiento de las variables económicas a lo largo del año comenzó a mostrar resultados concretos en el rubro. Aun así, reconoció que el financiamiento sigue siendo una asignatura pendiente.
“El 2025 se convirtió en el año récord histórico de comercialización de autos usados, con un volumen de 1.887.024 vehículos”, subrayó Príncipe, al comparar el desempeño con el récord anterior de 2013.
El directivo señaló que el desafío principal para 2026 será mejorar el acceso al crédito. En ese sentido, remarcó la necesidad de trabajar junto a las entidades financieras para ofrecer tasas acordes al mercado.
“La financiación es una herramienta fundamental para desarrollar las ventas y hoy todavía se encuentra fuera de los valores adecuados”, advirtió el titular de la CCA.
Según Príncipe, la implementación de herramientas digitales permitirá una mayor interacción entre concesionarios y un acceso más sencillo del público a la compra de autos usados.
“El desafío de lograrlo se verá reflejado en un mejor acceso del público y, por ende, en el crecimiento del volumen de ventas por parte de las agencias de Argentina”, sostuvo.
En cuanto a las perspectivas para 2026, el dirigente se mostró cauteloso. “Debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia clara sobre cómo evolucionarán las ventas”, explicó.
El Volkswagen Gol volvió a liderar el ranking de los autos usados más vendidos del país. Durante 2025 se comercializaron 104.581 unidades de ese modelo, que se mantiene como el preferido de los compradores.
En el segundo lugar se ubicó la Toyota Hilux, con 74.097 unidades vendidas, seguida por el Chevrolet Corsa y Classic, con 55.501 operaciones.
El ranking anual continuó con la Volkswagen Amarok, que alcanzó las 50.957 unidades, y la Ford Ranger, con 50.552 vehículos comercializados.
Completaron los primeros diez puestos la Ford EcoSport, el Toyota Corolla, el Peugeot 208, el Fiat Palio y el Ford Ka, todos con volúmenes significativos a lo largo del año.
En diciembre, el liderazgo también fue para el VW Gol y Trend, con 8.258 unidades. Le siguieron la Toyota Hilux, la VW Amarok y el Chevrolet Corsa y Classic.
El informe de la CCA también mostró un crecimiento generalizado en casi todas las provincias durante el período enero-diciembre. Formosa encabezó el ranking con una suba del 29,68%.
Le siguieron Santiago del Estero, con un crecimiento del 25,24%, y Neuquén, con el 23,73%. Jujuy y Catamarca también registraron incrementos superiores al 17%.
En la región centro, Santa Fe mostró una suba del 6,50%, mientras que Córdoba creció un 9,30% y Entre Ríos un 7,21%. La provincia de Buenos Aires registró un aumento del 6,39%.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el crecimiento fue más moderado, con un 3,19%, mientras que Tierra del Fuego cerró el año con una suba del 2,84%.
Los datos confirman que el mercado de autos usados se consolidó como una alternativa clave para los consumidores, en un escenario donde los vehículos cero kilómetro continúan con precios elevados y acceso restringido.