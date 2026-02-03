Se investiga

Francia: un “juego sexual” con una granada de la Primera Guerra terminó con un operativo antibombas en un hospital

Un joven de 24 años fue atendido en el Hospital Rangueil de Toulouse tras introducirse un “objeto extraño” durante un juego sexual: en el quirófano descubrieron que era una granada/obús de la Primera Guerra Mundial y se activó un operativo de seguridad con evacuación y expertos antiexplosivos.