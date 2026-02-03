Francia: un “juego sexual” con una granada de la Primera Guerra terminó con un operativo antibombas en un hospital

Un episodio tan insólito como delicado puso en alerta a un hospital del sur de Francia y se volvió noticia internacional en cuestión de horas.
Un joven de 24 años fue atendido en el Hospital Rangueil de Toulouse tras introducirse un “objeto extraño” durante un juego sexual: en el quirófano descubrieron que era una granada/obús de la Primera Guerra Mundial y se activó un operativo de seguridad con evacuación y expertos antiexplosivos.
Todo comenzó cuando un joven de 24 años llegó a la guardia del Hospital Rangueil, en Toulouse, con un fuerte dolor y la explicación de que se había introducido un “objeto extraño” durante un juego sexual.
El plan médico parecía el de una urgencia habitual hasta que, ya en el quirófano, el equipo descubrió la verdadera naturaleza del objeto: una granada/obús de la Primera Guerra Mundial, de casi 20 centímetros de largo.
Ahí cambió todo. Por el riesgo potencial, los profesionales decidieron frenar y dar aviso: se convocó a personal especializado en desactivación de explosivos y se ordenó evacuar el área como medida preventiva.
A los pocos minutos también llegaron bomberos del departamento de Haute-Garonne para garantizar la seguridad del operativo y prevenir cualquier incidente durante la intervención.
La extracción del proyectil se realizó bajo un esquema coordinado entre médicos, bomberos y los expertos antiexplosivos, en un procedimiento que combinó criterios sanitarios con protocolos de seguridad.
Con el correr de las horas, el caso siguió creciendo por el hermetismo: desde el Centro Hospitalario Universitario de Toulouse evitaron dar precisiones y remarcaron que no harían comentarios sobre lo ocurrido.
Esa misma línea de cautela se replicó en los servicios de emergencia: un vocero de los bomberos también dijo no tener más información para aportar, mientras el episodio ya circulaba en redes y medios.
En paralelo, la policía abrió actuaciones por la posesión del artefacto: en reportes periodísticos se menciona que se evaluó la figura de “munición de categoría A”, aunque también se indicó que, al constatarse que se trataba de munición desmilitarizada, la fiscalía no avanzó.