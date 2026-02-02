Justicia en Francia

Investiga a un futbolista del PSG y a su pareja por presunta trata de personas y explotación laboral

Una familia colombiana denunció ante la fiscalía de Versalles que trabajó sin contrato ni derechos básicos para el defensor y su esposa entre 2024 y 2025. La pareja niega irregularidades y sostiene que actuó de buena fe.