Icardi falló dos penales seguidos en Galatasaray y sorprendió con su reacción

Mauro Icardi vivió un episodio poco habitual este lunes durante el partido que Galatasaray le ganó 2 a 1 al Fethiyespor por la segunda fecha del Grupo A de la Copa de Turquía. El delantero argentino falló dos penales consecutivos en la misma jugada, pero tuvo una actitud que llamó la atención.
El encuentro se disputó en el Fethiye Şehir Stadyumu y tuvo un momento insólito en el cierre del primer tiempo. El árbitro Ayberk Demirbas sancionó penal para Galatasaray por una mano de Sahan Akyüz y el encargado de ejecutarlo fue Icardi.
El ex PSG remató fuerte a la derecha del arquero Arda Akbulut, que adivinó y detuvo el disparo. Sin embargo, el VAR detectó que el guardameta se adelantó, por lo que el árbitro ordenó repetirlo. Icardi pateó al mismo lugar y Akbulut volvió a tapar.
El gesto de Icardi tras el error
Lejos de mostrar fastidio, Icardi se acercó al arquero y lo felicitó por su doble intervención. “Al final de la jugada, Mauro Icardi se dirigió hacia donde estaba el arquero, le estrechó la mano y lo felicitó”, destacó el diario Hurriyet.
El rosarino, que venía de anotar en la Supercopa perdida ante Fenerbahce, no logró marcar esta vez, pero sí fue clave en el primer gol del equipo.
Galatasaray se impuso con autoridad
En el complemento, a los 73 minutos, Icardi desbordó por derecha y envió un centro que Abdülkerim Bardacki conectó de cabeza para abrir el marcador. Luego, a los 80’, Arda Yilmaz amplió la ventaja. El descuento de Erkan Gok sobre el final no alcanzó para Fethiyespor.
Con este triunfo, Galatasaray lidera el Grupo A con seis puntos en dos partidos. El equipo venía de perder la Supercopa 2-0 ante Fenerbahce, pero recuperó su forma en el certamen doméstico.
Lo que viene para Icardi y Galatasaray
El próximo partido del conjunto de Estambul será el sábado 17 de enero ante Gaziantep por la fecha 18 de la Superliga turca. Además, tendrá dos compromisos claves en Champions League: el miércoles 21 recibirá al Atlético de Madrid y el 28 visitará al Manchester City.
Galatasaray tiene nueve puntos en su grupo de Champions y buscará sellar su clasificación a octavos de final.