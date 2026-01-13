Turquía

Icardi falló dos penales seguidos en Galatasaray y sorprendió con su reacción

Ocurrió este lunes en el triunfo 2-1 ante Fethiyespor por la Copa de Turquía. El rosarino erró dos veces desde los doce pasos, pero terminó asistiendo en el primer gol. Su gesto con el arquero rival fue aplaudido.