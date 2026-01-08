Se separaron Wanda Nara y Martín Migueles

La ruptura se produjo hace una semana, durante un viaje a Punta del Este, luego de que surgieran versiones de una relación entre Martín Migueles y Claudia Ciardone.
Versiones de un romance secreto y un oscuro historial financiero precipitaron una ruptura que promete revelaciones impactantes en el mundo del espectáculo.
Según Yanina Latorre, Wanda Nara decidió terminar el vínculo porque no le creyó las explicaciones.
La conductora habría optado por no blanquear la separación en ese momento para no afectar su regreso al país.
Latorre aseguró que Migueles intenta reconciliarse y que Wanda comenzó a investigar su pasado, en medio de dudas sobre su actividad financiera y vínculos judiciales.
La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles comenzó a tomar estado público a lo largo de 2025, en un contexto marcado por la exposición mediática permanente de la empresaria y conductora tras su conflictiva separación de Mauro Icardi.
Migueles, empresario argentino de perfil bajo hasta ese momento, apareció inicialmente vinculado al entorno personal de Nara.
Con el correr de las semanas, distintos programas de espectáculos y portales comenzaron a señalar que el vínculo habría superado lo estrictamente profesional o amistoso. Viajes compartidos, apariciones juntos y publicaciones en redes sociales alimentaron las versiones de un romance.
A diferencia de relaciones anteriores de Wanda Nara, esta se caracterizó por una menor exposición directa, sin confirmaciones explícitas, aunque sí con gestos públicos que reforzaron las especulaciones. El vínculo fue seguido de cerca por la prensa, que destacó el contraste entre la figura mediática de Nara y el bajo perfil de Migueles.